El líder de Podemos en la Comunidad Madrid, Jesús Santos, que a la vez es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, ha prohibido la entrada a Antonio González Terol, candidato a esa Alcaldía por el Partido Popular, a las instalaciones públicas de la empresa municipal de limpieza (Esmasa). Se suma así a la campaña que ha iniciado la alcaldesa Natalia Andrés (PSOE) contra el candidato popular. Como ha desvelado OKDIARIO, uno de sus concejales ha emitido una orden a todos los funcionarios y empleados locales para impedir el paso a la apuesta de Isabel Díaz Ayuso para recuperar esta localidad madrileña de 170.000 habitantes.

Fue la semana pasada cuando el Ayuntamiento de Alcorcón amenazó con expedientes sancionadores a los funcionarios que no bloquearan el acceso a Terol. Posteriormente, agentes de Policía Municipal recogieron los datos personales de los militantes de base que hacían campaña en la calle por el PP. Ahora la instrucción ha sido ratificada hoy en Junta de Gobierno local de este martes y se ha ampliado a la empresa que gestiona el líder regional de Podemos.

Terol había solicitado la visita de las instalaciones de la compañía de capital municipal de limpieza a través de un escrito dirigido a su presidente, Jesús Santos. Sin embargo, este ha optado por impedirle la visita. Le niega la entrada al candidato popular que simplemente quería comprobar cómo funcionan estas dependencias. De nuevo, un miembro del Gobierno de Alcorcón plantea expedientes disciplinarios a los trabajadores del Consistorio si no cumplen la particular instrucción.

El candidato Terol en declaraciones a OKDIARIO apunta que «el hecho de que prohíban la entrada a los centros públicos» no va a suponer que deje de «trabajar por y para los vecinos de Alcorcón». «No me van a frenar. Alcorcón se merece más. Seguiré entrando en las instalaciones municipales para denunciar el estado de conservación en el que se encuentran, ya que los vecinos se merecen instalaciones dignas y que estén a la altura de una gran ciudad como es Alcorcón», esgrime el diputado popular.

El líder de Podemos en Madrid, Jesús Santos.

Cabe recordar que Jesús Santos fue el responsable de la huelga abusiva –así lo dictaminó el Tribunal Supremo– que inundó de basura la ciudad en el año 2014. Una protesta sin precedentes que costó más de un millón de euros a los vecinos de Alcorcón. No es la primera vez que protagoniza una polémica. En 2020 contrató a familiares y amigos vinculados a su partido, Podemos, en esta empresa pública que cuenta con una enorme plantilla con casi 600 trabajadores y con un convenio colectivo privilegiado como una indemnización de 100 días por año trabajado en caso de despido, cinco veces superior al del resto de trabajadores, o un «plus al trabajo» por asistencia al puesto de trabajo.

67.000 €

Otra polémica que salpica la gestión del dinero público en Esmasa por parte del también diputado regional de Podemos tiene que ver con una escultura. Aprobó hace un mes la licitación pública de una escultura conmemorando el 25 aniversario de la empresa por un abultado importe de 67.000 euros. No obstante, tras la denuncia de Terol la propuesta fue retirada.

Por otra parte, Alcorcón está entre las ciudades más endeudadas de España, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Acumula una deuda de 158 millones de euros y un plan de ajuste hasta 2032 como consecuencia de la deuda que dejaron los socialistas en 2011 de 612 millones de euros. El plan de ajuste no permite la bajada de impuestos a los vecinos de Alcorcón, que aún tendrán que pagar la nefasta gestión de los socialistas durante los próximos años.

Además, la Intervención General del Ayuntamiento de Alcorcón ha elaborado un duro informe donde examina el estado de las cuentas de Esmasa. Los interventores afea que las inversiones reales previstas de la empresa, que suman 6 millones de euros, son un espantajo. Manifiesta que «a la vista del resto de la documentación aportada, cabe entender que la empresa no tiene una voluntad real de realizar dichas actuaciones, al no contar con financiación para ello». Este informe, igualmente, resalta la falta de inversión de Esmasa en la localidad.