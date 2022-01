El PSOE de Alcorcón ha organizado una campaña coordinada en redes sociales para defender a su alcaldesa Natalia de Andrés tras su condena por arruinar la empresa municipal de vivienda (EMGIASA). Se trata de una serie de mensajes publicados en las redes sociales prácticamente calcados. «Orgullo de alcaldesa», «Ha dado todas las explicaciones», «ejemplo de claridad y transparencia» son algunos de los mensajes que han difundido machaconamente varios cargos socialistas.

La concejal de Hacienda, responsable de las cuentas de Alcorcón, Candelaria Testa, ha defendido a su jefa condenada a cinco años de inhabilitación por administrar bienes ajenos. «Tremendamente orgullosa de mi alcaldesa Natalia de Andrés. Una mujer que da la cara, que no se esconde y que explica perfectamente la situación mercantil en la que injustamente se encuentran ella y otros compañeros/as. Si quieres información veraz como vecino/a de Alcorcón, escúchala», ha escrito.

Del mismo modo, el edil de Urbanismo, Miguel Ángel González, actualmente responsable de los proyectos urbanísticos de Alcorcón, avala a la alcaldesa a pesar de su gestión censurada por la Justicia al frente de la empresa de vivienda. «Muy orgulloso de nuestra alcaldesa de Alcorcón, con claridad y transparencia ha dado todas las explicaciones ante los intentos de manipulación de algunos. Un gran placer participar en este gobierno que está transformando nuestra ciudad, nos toca seguir trabajando por los vecinos», ha indicado.

La concejal de Educación ha señalado igualmente: «Todo el apoyo y cariño para nuestra alcaldesa de Alcorcón, mujer valiente dando todas las explicaciones desde el primer momento. Orgullosa de pertenecer a su equipo que con ella al frente, en estos tiempos tan difíciles, está transformando nuestra ciudad».

Otra defensa parte del edil de Parques y Jardines. «Me siento muy orgulloso de Natalia de Andrés por su trabajo y dedicación a Alcorcón. Y que una vez más ha ofrecido todas las explicaciones, en un acto de transparencia. Cuenta con todo mi apoyo», ha valorado.

Todo el apoyo y cariño para nuestra alcaldesa #Alcorcón @natadeandres mujer valiente dando todas las explicaciones desde el primer momento.

El edil de Deportes tampoco se ha querido quedar atrás. «Muy orgulloso de nuestra alcaldesa y de formar parte de este gobierno y el trabajo que se está realizando por Alcorcón. Con transparencia y valentía, dando la cara desde el primer momento y aclarando las cuestiones, y a seguir trabajando por nuestra ciudad», ha escrito repitiendo los mismos conceptos.

«Muy orgulloso de Natalia de Andrés y del PSOE de Alcorcón por su trabajo por un Alcorcón mejor. Con transparencia, explicando en rueda de prensa la resolución judicial», ha agregado también el primer teniente de alcalde.

«Tremendamente orgullosa de Natalia de Andrés, nuestra alcaldesa. Una persona valiente, trabajadora y honesta, y que da todas las explicaciones desde el primer momento. ¡Yo estoy a tu lado!», ha enfatizado una vez más la responsable de Cultura.

Incredulidad en el PP

Por su parte, el anterior alcalde de Alcorcón y hoy consejero regional de Transportes, David Pérez (PP), ha valorado así esta campaña: «Es que hay que reírse». «Estar orgulloso de la alcaldesa inhabilitada. ¡Qué la ciudad no puede estar en mejores manos, dice! Hombre, igual mejor en unas manos no condenadas por arruinar lo que tocan. De verdad, una cosa es ser del PSOE y otra no tener sentido del ridículo», ha apostillado.

En el mismo sentido, otro miembro del PP de Alcorcón ha comentado: «Apoyos que parecen un ‘copia, pega’, impuestos y con la directriz bien marcada por a quién se deben, de momento. Sorprende la falta de apoyo de la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, afiliada de la agrupación socialista de Alcorcón y concejal aquellos ‘maravillosos años’», comenta Luis Saceda.