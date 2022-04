El Ayuntamiento de Soria, comandado por el socialista Carlos Martínez Mínguez, tiene un nuevo objetivo: acabar con la “invisibilización de la vulva femenina”. Por ello, ha decidido lanzar, junto con la Asociación Cultura en Femenino, el taller Píntate el toto. Un evento que tendrá lugar el próximo 16 de abril con una meta a corto plazo: «Compartir experiencias en torno a la construcción de la sexualidad femenina” y la relación con la “genitalidad”. Porque hay que combatir el “mundo patriarcal”.

El objetivo del taller es el pintar “vulvas en toto bags”. Porque hay que “sacar el tema a la calle de paseo». «¡Anímate a venir y pintarte el toto! Te llevarás tu propia toto bag pintada por ti misma!”, anima la publicidad del evento. El acto cuenta ya con el apoyo pleno del ayuntamiento socialista. El taller Píntate el toto se celebrará en el Centro Social Gaya Nuño y en el se abordará uno de los grandes problemas que asola a la población en estos momentos, según los organizadores: «La problemática que deriva de una falta de educación sexual feminista».

El requisito de edad para el taller Píntate el toto será el de haber cumplido los 16 años. Y la actividad cultural contará con inscripción es gratuita. Porque no hay que poner barreras a la divulgación del contenido. La conductora del acto será Laura Marín, de la asociación Olé tu Toto. Y la definición del acto es la siguiente: “Un proyecto ecológico, sostenible, artístico y soriano”. Además, los asistentes al revolucionario evento podrán acceder a «las Toto Bags»: unas “bolsas de algodón ecológico, pintadas a mano y únicas. No hay dos iguales”. Y no hay dos iguales porque en ellas pintará cada una su “toto”.

