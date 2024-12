El alcalde de Peralta reconoce que puede haber «errores» aunque aclara: «No creo que sea el caso»

El alcalde del municipio navarro de Peralta, Juan Carlos Castillo, ha respondido a OKDIARIO sobre la denuncia que un vecino de la localidad ha interpuesto contra el consistorio por presuntos delitos de corrupción urbanística. Tras analizar los hechos presentados por el denunciante durante una entrevista con este medio, el regidor ha reconocido que «puede haber errores» en cuanto a las usurpaciones sobre las cañadas reales pero no cree «que este sea el caso».

«Con lo de la usurpación de cañada real. A veces puede haber errores de ocupación de alguna pequeña parte. Bueno, pues eso se dice y se corrige, pero entiendo que no es el caso ¿Por qué? Pues porque cada vez que el Gobierno de Navarra nos ha dicho ‘corrijan ustedes esta cuestión’ lo hemos hecho y punto», ha dicho el regidor de Peralta durante una entrevista concedida a este medio.

Castillo ha aclarado que «la cuestión urbanística no es una cuestión que decida el alcalde o los concejales» sino que necesitan de distintos técnicos para aprobar los planeamientos y en última instancia de la autorización del Gobierno de Navarra.

«Insisto que no podemos decidir las cosas sin un informe del arquitecto municipal. Y las decisiones que se han ido tomando contaban con informes más la aprobación del Gobierno de Navarra ¿Que pueda haber algún error? evidentemente, ni seremos el primer Ayuntamiento ni el último que haya cometido errores pero ya digo que no son errores malintencionados, ni son errores para fastidiar ni para beneficiar a nadie», ha explicado el alcalde quien también ha defendido que en una de las zonas del pueblo que ha sido objeto de la denuncia por una presunta recalificación de suelos se han instalado empresas que están generando actividad y empleo.

«Lo que se ha hecho ahí se ha hecho con la mejor intención del mundo de que se genere actividad y se genere empleo. Yo no sé si se habrán cometido errores o no, nosotros lo que hemos hecho es exponer una propuesta de planeamiento urbanístico», ha dicho.

Sobre la denuncia y las acusaciones que el vecino de Peralta ha vertido sobre el alcalde y el consistorio, el mismo Castillo ha lamentado que llevan muchos años respondiendo a demandas y recursos de este residente y que la justicia les ha dado la razón en hasta 13 ocasiones. «No somos perfectos, seguro que habrá cuestiones en las que nos equivoquemos, pero de ahí a hablar de corrupción… No tengo ni un palmo de tierra, nunca la he tenido y por eso puedo gestionar más libremente que quien lo tenga», asegura.

En cuanto a si temen que la Guardia Civil pueda desvelar un presunto caso de corrupción urbanístico en el municipio el alcalde ha afirmado que no tiene ningún temor. «Cuando las cosas se hacen con la mejor intención… Tú te podrás equivocar o no pero si alguien viene y nos dice que nos hemos equivocado se modifica y punto. Aquí se ha hecho todo con informes jurídicos y con el visto bueno del Gobierno de Navarra ¿Quiere decir esto que es todo correcto? no, pero desde luego igual esta persona es la menos indicada para dar lecciones al Ayuntamiento y al Gobierno de Navarra. Abundantes sentencias hay», ha señalado.

Durante la entrevista el regidor también ha defendido su postura argumentando que todo lo que se expone en la denuncia está correctamente hecho y que no existe a su parecer ningún tipo de delito. Además ha asegurado que desde el consistorio van a ser «exquisitamente transparentes» con la investigación de la Guardia Civil, aunque aclara que su administración no puede responder por las gestiones de anteriores gobiernos locales.