La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra , se confina durante al menos diez días tras haber estado en contacto estrecho con un positivo de la variante Ómicron, según ha publicado la socialista este sábado en redes sociales.

«Al ser contacto estrecho de un positivo Ómicron, estaré confinada durante al menos diez días», ha escrito Lastra. En este mismo mensaje ha explicado que se encuentra bien y sin ningún síntoma de coronavirus.

«Me encuentro bien, no tengo síntomas y los rastreadores ya me han llamado para hacer la PCR pertinente. ¡Seamos cuidados, extrememos las precauciones!», ha recomendado.

— Adriana Lastra (@Adrilastra) December 18, 2021