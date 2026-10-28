Accidente ferroviario en Toledo: ¿de dónde es Iryo, dónde se fabrican los trenes, quién su dueño y todo sobre la compañía de AVE?

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, en el que se han visto implicados un tren de Iryo y otro de Renfe, ha interrumpido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios de emergencia trabajan ya en la zona para ayudar a los afectados. Protección Civil ha informado que la cifra de muertos confirmados asciende a 46.

Uno de los trenes implicados es de la compañía Iryo, una operadora de alta velocidad que conecta varias de las principales ciudades españolas. Aunque desarrolla su actividad en España, tiene una importante vinculación con Italia tanto por la procedencia de su principal accionista (Trenitalia) como por los trenes que utiliza.

¿Quién es el dueño de Iryo?

Iryo cuenta con tres accionistas: Trenitalia, que posee el 51% del capital, Air Nostrum, con un 25%, y Globalvia, que controla el 24% restante. La mayoría de la compañía está, en manos de la operadora ferroviaria italiana y el capital restante se reparte entre dos empresas españolas.

Trenitalia forma parte de Ferrovie dello Stato Italiane, un grupo ferroviario público de Italia. Air Nostrum es una aerolínea española y Globalvia está especializada en la gestión de infraestructuras de transporte. Esta combinación de socios italianos y españoles está detrás del proyecto empresarial con el que Iryo entró en el mercado ferroviario nacional.

¿Dónde se fabrican los trenes Iryo?

Iryo utiliza trenes de la serie ETR 1000, comercializados en Italia con el nombre de Frecciarossa 1000. Estas unidades se fabrican en Pistoia, una localidad de la región italiana de Toscana, en una planta de Hitachi Rail.

El fabricante forma parte del grupo japonés Hitachi y está especializado en tecnología ferroviaria. El desarrollo del modelo ETR 1000 también está vinculado a la colaboración industrial que mantuvieron AnsaldoBreda y Bombardier. Se trata de trenes diseñados para servicios de alta velocidad y empleados tanto en Italia como en las conexiones que Iryo opera en España.

¿Cuál es el origen de la empresa Iryo?

La llegada de Iryo al mercado español se produjo en el marco de la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, que permitió la entrada de nuevos operadores para competir con Renfe. En 2019, el proyecto consiguió capacidad para prestar servicios en las principales líneas de alta velocidad de la red española.

La compañía comenzó a operar comercialmente el 25 de noviembre de 2022, con la conexión entre Madrid y Barcelona. Posteriormente, amplió sus servicios a otros destinos, entre ellos Valencia, Sevilla y Málaga, con una oferta centrada en los desplazamientos entre grandes ciudades.

¿Por qué se ha consolidado con éxito en España?

En los últimos años, Iryo es una de las tres principales empresas que operan en España en servicios ferroviarios de alta velocidad. Uno de sus principales fuertes es el bajo coste de sus billetes respecto a sus competidores. Además, una de sus grandes bazas es su apuesta por la gastronomía a través de su propia marca, Haizea. Ofrecen menús completos a bordo servidos directamente en el asiento en las clases superiores. Iryo también es reconocido por ofrecer la mayor flexibilidad en el mercado, permitiendo cambios de fecha y hora en todas sus tarifas.