El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina, y suele ser uno de esos momentos en los que apetece salir unos días antes de que lleguen de lleno las comidas, las compras y todo lo que tiene que ver con la Navidad. Algunos aprovechan para buscar mercadillos o ciudades con ambiente navideño, pero también hay quien prefiere un plan más tranquilo, en el que descansar, caminar junto al mar y pasar unas horas sin hacer prácticamente nada sea el principal objetivo. Y si te apetece un plan así, debes saber que en Cádiz existe un lugar pensado precisamente para eso.

Se encuentra en Chiclana de la Frontera, junto a la conocida playa de La Barrosa. El Royal Hideaway Sancti Petri es uno de los hoteles más conocidos de Novo Sancti Petri y cuenta con un centro de bienestar de 3.650 metros cuadrados. La propia cadena lo presenta como el spa más grande de Andalucía y sus dimensiones explican que sea uno de los grandes reclamos del establecimiento. Piscinas de hidroterapia, sauna, baño turco, zonas de descanso y todo tipo de tratamientos permiten plantearse una escapada en la que el plan principal sea simplemente bajar el ritmo.

Es el spa más grande de Europa y está en esta localidad de Cádiz

Aunque Chiclana suele aparecer asociada a las vacaciones de verano, en diciembre cambia bastante el escenario. Las playas están mucho más tranquilas, desaparece buena parte del movimiento de julio y agosto y alojarse junto al mar tiene un atractivo diferente, sobre todo cuando buena parte del día puede pasarse dentro de un spa. El del Royal Hideaway Sancti Petri ocupa dos plantas y supera los 3.600 metros cuadrados. Uno de sus espacios principales es el circuito de hidroterapia, con piscinas, chorros y distintas zonas en las que el agua se utiliza a diferentes temperaturas. A ello se suman la sauna, el baño turco y los espacios destinados a masajes y tratamientos corporales.

También dispone de una terraza en la que se realizan tratamientos con vistas al entorno. Es uno de esos detalles que aprovechan bien la ubicación del hotel, ya que el complejo se encuentra a unos 200 metros de la playa de La Barrosa.

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La Barrosa también se disfruta cuando se acaba el verano

Esa playa es otro de los motivos por los que esta zona de Chiclana funciona bien para una escapada fuera de temporada. La Barrosa tiene unos ocho kilómetros de longitud y en los meses de invierno recupera una tranquilidad difícil de encontrar durante el verano. El paseo junto al mar, con menos gente y sin el calor de los meses centrales del año, puede ser suficiente para ocupar buena parte de la mañana. Muy cerca se encuentra además el antiguo poblado de Sancti Petri, ligado durante décadas a la actividad pesquera y especialmente a la almadraba.

Chiclana permite también ampliar la escapada si se dispone de varios días. Conil de la Frontera está a unos 14 kilómetros y Cádiz capital a alrededor de 39, de manera que no resulta complicado dedicar una jornada a recorrer alguno de estos puntos y regresar después al hotel. El propio complejo, de todos modos, tiene dimensiones suficientes como para no necesitar salir demasiado. Cuenta con unos 35.000 metros cuadrados de jardines tropicales, lagos y cinco piscinas exteriores con hidromasaje. Y en diciembre estas últimas pierden parte de su protagonismo, pero los jardines siguen siendo uno de los espacios más agradables para pasear.

Cinco restaurantes y una propuesta pensada para quedarse en el hotel

Otra de las razones por las que el hotel funciona como destino en sí mismo es la gastronomía. Dispone de cinco restaurantes, además de bares y coctelerías, por lo que es posible pasar un fin de semana completo sin tener que buscar constantemente dónde comer fuera. Una de sus propuestas es Chez Lumière, incluido en la Guía Repsol 2026, donde se trabaja especialmente con producto local. También está Atunante, un restaurante centrado en el atún y en uno de los productos más relacionados con la gastronomía de la costa gaditana.

El establecimiento cuenta además con habitaciones y suites de distintas categorías. Algunas incluyen bañera de hidromasaje en la terraza e incluso piscina privada. Su Suite Presidencial fue reconocida como Mejor Suite de Hotel de España en los World Travel Awards 2025 y obtuvo otras tres distinciones en los World Luxury Hotel Awards 2025, entre ellas las de Mejor Resort Costero de Lujo en Europa y Mejor Resort de Playa de Lujo en España.

Una escapada diferente para el puente de diciembre

Pasar unos días en Cádiz en diciembre tiene poco que ver con hacerlo en agosto. No se trata de buscar sombrilla ni de pasar horas dentro del agua, sino precisamente de aprovechar una costa mucho más tranquila. La mañana puede empezar con un paseo por La Barrosa, continuar con una comida sin prisas y terminar dentro del spa, alternando piscinas, sauna y alguna zona de descanso. Todo sin tener que desplazarse demasiado. Chiclana mantiene además temperaturas generalmente más suaves que buena parte del interior peninsular, lo que permite seguir haciendo planes al aire libre incluso cuando el invierno ya empieza a notarse.