La Secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta Segunda de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, ha protagonizado un auto zasca de libro a través de sus redes sociales que ha levantado todo tipo de comentarios y mofas al respecto.

La socialista que publicó un comentario en sus redes celebrando las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez con respecto a la subvención al AVE para que haya una rebaja en los billetes no reparó en que otra de sus compañeras de partido y ex procuradora en Castilla y León (María Rodríguez) ya había criticado esa medida meses antes. La diferencia es que en aquel momento esta iniciativa la había presentado Vox y no el PSOE.

El Gobierno anuncia por fin los bonos del AVE, con descuentos del 50% en Zamora, casi nada!!

Algunos van al congreso a apretar el botón, otros a trabajar, enhorabuena @AntidioF !!🌹https://t.co/XVVtUOOnPg vía @opiniondezamora — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) July 13, 2022

Concretamente, Vox pidió subvencionar el transporte público ferroviario en Castilla y León con una bonificación de hasta un 75%, algo que a criterio de la formación conservadora podía ser beneficioso para la sociedad castellanoleonesa. Ahora bien, la vicepresidenta socialista en aquel momento tildó esta medida de » inasumible y populista» a pesar de que la iniciativa que presentó la formación de Abascal consistía en subvencionar en ventanilla el precio del billete para cualquier tipo de desplazamientos a Madrid y retornos. Una medida idéntica a la presentada por el presidente del Gobierno.

La Proposición No de Ley que formuló Vox a la mesa de las cortes de Castilla y León en el mes de marzo tenía como principales medidas subvencionar el precio de los billetes en ventanilla e incrementar los trenes con salida y llegada en trayectos hacia y desde Madrid en conexión con las principales capitales de Castilla y León como Palencia, Valladolid, León, Salamanca y Zamora. Además, los de Abascal también plantearon un incremento de los trenes de RENFE para facilitar el desplazamiento al puesto de trabajo y regreso al domicilio.

Ahora, meses más tarde, el Gobierno de Sánchez ha hecho suyas las propuestas de Vox y han planteado «nuevos bonos para viajeros recurrentes de servicios comerciales de RENFE en la alta velocidad en León, Palencia, Zamora y Burgos en su conexión con Madrid». Según ha dicho la ministra de transportes, Raquel Sánchez, a través de sus redes sociales estos viajes tendrán un descuento del 50% entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.