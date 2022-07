El Debate del Estado de la Nación ha dejado rifirrafes y encontronazos en el Congreso de los Diputados entre los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de los más sonados ha sido el del diputado navarro Carlos García Adanero, que durante su intervención ha aprovechado para recordarle al presidente que «su socio prioritario (Arnaldo Otegi) estaba en la playa esperando a que mataran a Blanco», en relación a unas declaraciones que el proetarra hizo a Jordi Évole en 2016.

Adanero, en su turno de palabra, ha dicho que a Sánchez le «gusta mucho decir que ETA no existe», para a continuación preguntarle por qué entonces «cambió presos por presupuestos», por qué «permite homenajes a etarras» o siguen «aguantando incidentes en la procesión de San Fermín». «Claro que existe», ha proclamado, tras recordar a Miguel Ángel Blanco.

«Es peor traicionar a los votantes. Entiendo que eso usted no lo puede entender». Así, ha recordado las promesa de Sánchez de no pactar con Bildu o de no indultar «a los golpistas».

A renglón seguido, Adanero ha acusado a Sánchez de estar «arruinando» a las clases medidas españolas y ha señalado que está consiguiendo que irse al pueblo de vacaciones sea «un viaje de lujo». A su entender, la medida de Sánchez de fijar un impuesto a los bancos «van a repercutir» en los ciudadanos y no soluciona nada.