Debate del Estado de la Nación 2022, en directo hoy | Discurso de Pedro Sánchez en el Congreso

Sigue en directo en OKDIARIO el debate sobre el Estado de la Nación que se celebra hoy, 12 de julio en el Congreso de los Diputados. Se trata de uno de los debates más importantes de las Cortes Generales junto al de investidura y el de los Presupuestos Generales del Estado y es el primero con Pedro Sánchez en el Gobierno.

Debate sobre el Estado de la Nación, en directo

Sánchez acusa de «curanderos» a sus críticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado de «curanderos» a los «altavoces mediáticos» que culpan a su Gobierno de la inflación. «El desbocado crecimiento de los precios ha sido provocado por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania por parte de Putin. La pandemia y la guerra desbocan los precios», ha afirmado durante el Debate sobre el Estado de la Nación.

Sánchez: «El gran reto es la inflación»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que «el gran reto que tiene hoy España es la inflación». «Las actuales condiciones no son normales. Los españoles no quiere oírnos hablar de lo que hemos hecho bien, quieren que nos centremos en lo que está mal. Voy a hablarles del presente y del futuro, no del pasado. No me voy a ir por las ramas: el gran reto que tiene hoy España es la inflación. Es una enfermedad grave de la economía porque empobrece a los españoles», ha señalado.

Sánchez: «Soy consciente de las dificultades»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación. «España es un país solvente y solidario. Soy plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la gente. Sé que la cesta de la compara es más cara y que la escalda de los precios está haciendo más difícil lo que antes ya era muy difícil. Me hago cargo porque llevamos más de dos años de grandes sacrificios y hemos sufrido la pérdida irreparable de pérdidas humanas por la Covid», ha afirmado.

Sánchez: «Somos la cuarta economía de la UE»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación. «El primer debate se celebró en 1983, por aquel entonces nuestro país era una democracia débil, y ahora somos la cuarta economía de la UE y aquí se deciden las políticas internacionales», ha asegurado.

Comienza el Debate sobre el Estado de la Nación

Comienza el Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. El último que se celebró fue en 2015, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno y con Pedro Sánchez como líder de la oposición. El de esta semana es el 26º debate que se celebra en la Cámara Baja.

Sánchez y Feijóo llegan al Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya han llegado al Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación. Sánchez será el primero en intervenir. Feijóo no podrá tomar la palabra debido a que no es diputado, pero estará en todo momento sentado al lado de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que será la que intervenga en el Pleno por parte de los populares.

El PP cree que Sánchez tiene «bien atados» sus apoyos

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «bien atados» sus apoyos parlamentarios con «los independentistas catalanes y los herederos de ETA», en alusión a ERC y EH Bildu. Por otro lado, el dirigente popular también considera que estos apoyos serán el «pecado capital» de la soberbia de Sánchez y que acabará «tumbado en la lona».

Las demandas del BNG

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha asegurado que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medidas como el «rescate» de la AP-9 o la tarifa eléctrica gallega. Lo hará con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso. Su objetivo es introducir la «agenda gallega y la agenda social». Así lo ha asegurado este martes en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Rufián espera que Sánchez active la mesa de negociación

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie la reactivación de la mesa de negociación entre el Ejecutivo central y la Generalitat durante el Debate sobre el Estado de la Nación. «Espero la confirmación de lo que ya salió después de reunión Vilagrà-Bolaños. Quien ponga en duda la política y la negociación creo que hace un muy mal favor a Cataluña», ha afirmado Rufián en una entrevista concedida a Cataluña Ràdio.

Yolanda Díaz desconoce las medidas de Sánchez

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha admitido que desconoce las nuevas medidas que anunciará Pedro Sánchez durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación. Así lo ha asegurado este martes en una entrevista concedida a La Hora de La 1 de TVE. También ha afirmado que no hay convocatoria de la comisión comisión de seguimiento del acuerdo de coalición que solicitó para «resolver las diferencias» entre los socios.

Sánchez, el primero en hablar

El Debate sobre el Estado de la Nación comienza este martes a las 12:00 horas con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dirigente socialista dispondrá de tiempo ilimitado para explicar su visión de la situación política actual y expondrá sus objetivos para lo que queda de legislatura.

El debate sobre el Estado de la nación, que es el primero que se celebra desde 2015 cuando Mariano Rajoy era todavía presidente se celebrará en el Congreso de los Diputados, en concreto los días 12, 13 y 14 de julio.

¿Qué es el Estado de la Nación?

En el Debate del Estado de la Nación el Gobierno defiende su política general llevada a cabo con el resto de grupos parlamentarios y repasa las cuestiones que atañen a los intereses generales de los españoles, es decir, los asuntos económicos, sociales, política exterior, lucha contra el terrorismo o el control de la inmigración ilegal, entre otros. Esta semana se presupone que se debatirá sobre la inflación o los efectos causados por la invasión rusa de Ucrania.