Abascal: «Sánchez pasará a la historia de los felones como Godoy, Fernando VII, Sabino Arana y Puigdemont»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha intervenido este domingo en la manifestación organizada por Denaes y otro medio centenar de organizaciones cívicas, para advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si rompe la igualdad al conceder la amnistía «las leyes no valdrán para ningún español». Además, ha calificado al líder socialista de «traidor», al nivel de otras figuras históricas como «Godoy, Fernando VII, Sabino Arana o Puigdemont».

Abascal, desde el escenario, ha intervenido en el acto de Denaes entre aplausos y vítores de los asistentes congregados en Colón. «Compatriotas, los partidos son secundarios cuando la patria está en peligro. Hoy, las libertades de los españoles están amenazadas por el secretario general del Partido Socialista y los miembros de su ejecutiva… ¡qué vergüenza, qué indignidad y qué traición!».

«Esa amenaza requiere unidad y patriotismo. Enfrentamos la peor amenaza a la democracia y a la libertad, porque el golpe perpetrado desde la generalidad traidora hoy se presente repetir desde Moncloa. Y no lo vamos a permitir. Una vez más, conjurémonos en esta plaza para denunciar y advertir al presidente más corrupto de España, al político que pretende amnistiar a cambio de votos, al megalómano que sueña con pasar a la historia, junto a todos los traidores de la patria como Godoy, Fernando VII, Sabino Arana y Puigdemont», ha indicado el líder de Vox.

«A ese (Sánchez) no le pedimos ni le suplicamos. Le advertimos de las consecuencias de dar por rotas la Constitución, las leyes, y la libertad. El autócrata debe saber que responderá ante los españoles si liquida las leyes de la convivencia. Si el Gobierno dice que las leyes no valen ni obligan a sus cómplices, no valen para ningún español», ha advertido Abascal.

«Si lo haces, si rompes la Constitución, dile a Puigdemont que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo», ha señalado en referencia a la vivienda donde reside el ex president fugado en Bélgica.

«Has elegido ser socio de Otegi, socio de los socios de Hamás, socio de los violadores excarcelados, y por tanto, enemigo de los españoles. Todos los que estamos aquí, más allá de siglas, hemos decidido que no van a pasar por encima de nosotros. ¡Viva España!», ha finalizado Abascal.

Manifestación en Colón

«Por España». Así, parafraseando las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando este sábado defendió la concesión de una amnistía, miles de españoles han acudido a la Plaza de Colón de Madrid este domingo a la manifestación de repulsa por la cesión de la medida de gracia al separatismo a cambio de los votos para la investidura. El acto, organizado por Denaes y a la que se han sumado cerca de medio centenar de asociaciones cívicas, ha contado también con el apoyo implícito de Vox. Su líder, Santiago Abascal, ha estado presente.

Desafiando al frío otoñal de Madrid, con un cielo cubierto y gris que amenazaba lluvia, decenas de miles de españoles han acudido a la llamada de Denaes (Defensa de la Nación Española) y otro medio centenar de plataformas cívicas para lanzar un mensaje contundente al Gobierno contra la amnistía. «Golpistas protegidos, españoles abandonados», «¡Amnistía no, Sánchez traidor!» rezaban algunas de las pancartas que se podía ver en la plaza de Colón desde las once de la mañana. La hora a la que la zona ha comenzado a abarrotarse de manifestantes provistos, casi todos, de banderas de España.

«Asqueroso y repugnante». Así calificaban algunos de los asistentes a OKDIARIO las palabras de Pedro Sánchez de este sábado, indicando que la amnistía se concedería «por España». Unas declaraciones que han retumbado durante toda la mañana de este domingo en la Plaza de Colón. «Tenemos un psicópata en La Moncloa que sólo le importa él, sólo le importa el cargo», señalaba otro de los manifestantes.

«¡España unida jamás será vencida!», ha gritado todos los manifestantes cuando Santiago Abascal, Juan Carlos Guirauta y el presidente de DENAES, Iván Vélez, han subido al escenario para saludar a los asistentes.

«Por España»

La manifestación, convocada por DENAES hace semanas, se produce sólo 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiese delante de toda su ejecutiva que habrá amnistía «por España, por la convivencia en Cataluña». Unas polémicas declaraciones que han avivado aún más el rechazo popular a la medida, que supone perdonar de facto los delitos cometidos por el separatismo durante una década.

Tras esas palabras, Abascal acusó a Sánchez de ser «el presidente más corrupto de la Historia de España». «Disfrazas tu corrupción invocando el interés de España», señaló Abascal en un mensaje difundido en sus redes sociales en el que citó expresamente a Sánchez.

«Amnistías a políticos golpistas a cambio de votos para mantenerte en el poder», continuó Abascal. «Mañana la mayoría social hablará desde la Plaza de Colón defendiendo el verdadero interés de España», incitó el líder de Vox.