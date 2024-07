Abascal: «Putin es un invasor, el que le ayuda es Sánchez comprándole más gas que antes de la guerra»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, defiende en esta entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, los apoyos internacionales de Vox y asegura que sus aliados, en contra de lo que se publica, «siguen siendo los mismos». Sobre el plan de «regeneración democrática» que Pedro Sánchez ha avanzado esta semana en el Congreso, ya avanza que su partido votará en contra y que plantearán, en su caso, medidas judiciales.

PREGUNTA.- ¿Qué responde a los que le dicen que usted es un aliado de Putin?

RESPUESTA.- Precisamente Vox es el único partido español que ha traído aquí a todos sus aliados internacionales -Orbán, Marine Le Pen, nuestros socios polacos, amigos italianos…- y todos han firmado una condena a la agresión rusa. De hecho, en el Parlamento Europeo, esta semana, hubo una resolución de ayuda a Ucrania y otra alternativa de nuestro grupo que señalaba con claridad la condena de Putin. El que está ayudando a Putin es Sánchez. España le compra mucho más gas que antes de la guerra. El Gobierno de Pedro Sánchez está financiando las armas rusas y, a la vez, envía ayuda económica y militar a Ucrania. Tienen que explicarlo ellos, no nosotros, que estamos muy tranquilos con nuestra posición.

P.- ¿Putin es un asesino?

R.- Me parece que ha hecho una agresión absolutamente intolerable que afecta a la soberanía de un país y, por lo tanto, me parece un invasor y una persona que ha iniciado una guerra.

P.- ¿Y moralmente qué le parece?

R.- Pues lejos también. Yo conozco a muchos malos, incluso en España. En el Parlamento español tenemos a ETA. Cada uno elige cuáles son sus fobias según lo que más le afecta en la vida. Y aquí tenemos enemigos muy poderosos de la libertad, de la unidad nacional y de la vida.

P.- ¿Condena rotundamente la invasión de Ucrania?

R.- Pero lo hemos hecho siempre, la posición de Vox no ha cambiado. Somos un partido que tiene relaciones internacionales poderosas y que queremos poner al servicio de España. No hemos perdido ninguna relación internacional, en contra de lo que se dice. Se han publicado mentiras. Vox ha cambiado de grupo, pero los aliados siguen siendo los mismos.

P.- Menos Meloni.

R.- No, no, Meloni está en el otro grupo, igual que nuestros socios polacos. Pero siguen siendo nuestros aliados políticos. La relación personal y bilateral con Fratelli d’Italia y con Giorgia Meloni está intacta. Es la misma hoy que ayer.

P.- A mí no me dicen eso, me dicen que Meloni se ha cogido un cabreo importante después de la ruptura.

R.- Quien diga eso miente.

P.- El plan de «regeneración democrática» de Pedro Sánchez que, en realidad, habría que denominarlo de degeneración democrática, huele regular, ¿a usted qué le parece?

R.- Sánchez dijo que era intolerable que los partidos políticos pudieran comprar líneas editoriales de medios de comunicación e inmediatamente después anunció 100 millones para digitalización de medios, que yo pensaba que ya estaban digitalizados. Es decir, 100 millones para comprar líneas editoriales de medios de comunicación. Lo que quiere hacer Sánchez es cerrar los medios de comunicación que no le gustan a su señora o que no le gustan a él.

P.- ¿Cree que Sánchez acabará cerrando medios? El País no lo va a cerrar nunca…

R.- No lo va a lograr. Honradamente, creo que vamos a conseguir sentar en el banquillo a Pedro Sánchez antes de que logre eso y vamos a conseguir echarle del poder.

P.- ¿Y qué van a hacer para contrarrestar y parar esta ley mordaza?

R.- Votar en contra.

P.- ¿Algún tipo de medida judicial?

R.- Lo estudiaremos todo. En este momento, no sabemos en qué medida podría incumplir las leyes. Pero incluso las medidas judiciales ya las vemos con escepticismo porque cuando las cosas llegan al Tribunal Constitucional pasa lo que pasa.

P.- ¿Suprimiría el Tribunal Constitucional?

R.- Va en nuestras posiciones políticas desde la fundación de Vox. No debería haber un Tribunal Constitucional sino una Sala de Asuntos Constitucionales en el Tribunal Supremo. Y defendemos que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido exclusivamente por jueces.

P.- La Constitución dice que 12 vocales de 20, no todos.

R.- Pero elegidos por los jueces, no por los partidos. Y eso no se hace desde los cambios legislativos de los 80. Y no quieren cambiarlo. Me gustaría un Tribunal Supremo totalmente profesional y sin ningún tipo de influencia política.