Abascal: «La oposición es Vox, el PP sólo ejerce la oposición a tiempo parcial»

No habrá alternativa a la izquierda si PP y Vox no se ponen de acuerdo. Escuchando a Santiago Abascal, esa posibilidad hoy es más remota que nunca porque para el líder de Vox «el PP sólo hace oposición a tiempo parcial» tras pactar con el PSOE el reparto de las instituciones. «Están más pendientes de destruir a Vox que de derrotar al Partido Socialista», afirma sin ocultar cierta indignación y sin hacer tampoco autocrítica.

P.- Eso es lo que usted le ha dicho o le ha pedido también al Partido Popular, que rompa cualquier tipo de contacto o de acuerdo con el Partido Socialista.

R.- Es que la oposición es VOX, lo otro no es oposición.

P.- ¿Feijóo no es oposición?

R.- No ejerce la oposición. El Partido Popular se ha puesto de acuerdo con el PSOE para reformar la Constitución y, entre otras cosas, para decir que un hombre discapacitado vale menos que una mujer discapacitada. El PP se ha repartido en este contexto con el PSOE Radiotelevisión Española. En este contexto, han pedido un mediador internacional que les sirviera de excusa en Bruselas para pactar con el Partido Socialista el reparto de nuevo del Poder Judicial. Eso no es ejercer la oposición. O si quiere es una oposición a tiempo parcial. Cuando hablo del Partido Popular también matizo, me refiero a la Dirección Nacional del Partido Popular. Nosotros gobernamos en algunas regiones con el Partido Popular y se están logrando pequeños cambios de rumbo, con algunos avances. Hay quien entiende que se puede ir construyendo una alternativa, pero no lo entiende la Dirección Nacional del Partido Popular, que dice, entre otras cosas, que su principal meta en Cataluña no es ofrecer una alternativa al separatismo, sino quedar por encima de Vox. O sea, la meta en Galicia es que no se presente Vox. La meta en el País Vasco era que desapareciera el escaño de Vox. La meta en Cataluña es quedar por encima de Vox. Están haciendo lo mismo que el 23 de julio.

Están más pendientes de destruir a Vox que de derrotar al Partido Socialista. Es realmente triste. Y el mensaje del señor Feijóo también ha sido decir que hay que concentrar el voto en las elecciones europeas porque es la única manera de echar a Sánchez. ¿Se va a echar a Sánchez en las elecciones europeas? ¿De verdad se puede mentir a los españoles de esa manera? Que abandonen toda esperanza: es un sueño húmedo de los dirigentes nacionales del Partido Popular pretender que VOX desaparezca.

¿Cómo va a desaparecer Vox si el Partido Popular vota a favor de legalizar a medio millón de personas con el Partido Socialista? Si el Partido Popular vota en contra de iniciativas de VOX para expulsar a los que entran ilegalmente, para perseguir a las mafias del tráfico de personas, para retirar la ayuda de cooperación internacional a los países que no acepten de vuelta a sus inmigrantes ilegales y vota en contra en el Congreso.

¿Cómo va a desaparecer Vox? ¿Y el Partido Popular está dispuesto a sentarse con Junts? ¿Cómo va a desaparecer Vox y el Partido Popular en Bruselas? Vota con el Partido Socialista la imposición de la Agenda 2030. Si quieren que desaparezca Vox, que defiendan las cosas que Vox defiende, pero si no las defienden. Hablo con cierta indignación porque me gustaría ver al Partido Popular centrado de una puñetera vez por todas en derrotar al Partido Socialista y en olvidarse de Vox y en no pactar con el Partido Socialista.

P.- Pero también en el caso, por ejemplo, de Madrid, también parece que la líder de Vox, Rocío Monasterio, está empeñada más en hacer la oposición a Isabel Díaz Ayuso que a la izquierda. Recientemente la hemos visto publicando una lista de medios de comunicación en los que figuraba OKDIARIO diciendo que estos son los medios que reciben subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. También desde el Partido Popular podrían decir que ustedes parecen obsesionados con nosotros.

R.- Lo cierto es que somos oposición en Madrid, no somos gobierno. Es más, no han querido que fuéramos gobierno ni siquiera cuando necesitaban los votos de Vox. Es que en la anterior legislatura, y ocurrió en Andalucía y ocurrió en Madrid, el Partido Popular lo que ha dicho es que Vox tenía la obligación de apoyar a las investiduras. No nos quieren. Los gobiernos no han querido aplicar las leyes que Vox exigía en Madrid. Entonces estamos en la oposición y estar en la oposición no significa estar con la izquierda. Vox no va a aceptar ningún chantaje y cuando Vox sea decisivo para alguna mayoría, va a hacer valer esos votos. El Partido Popular querría que los regalemos. ¿Por qué? Porque así no nos votaría nadie, pero estaríamos insultando a nuestros votantes y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir ni en Madrid ni en Andalucía, ni, por supuesto, ha ocurrido en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares, en Castilla y León y en Extremadura. ¿Por qué? Porque Vox ha hecho valer sus votos pero negociamos en función del respaldo popular que tenemos. Somos demócratas, pero lo que no somos es estúpidos. Lo que no vamos a hacer es obtener una representación y regalársela a otro partido. Nosotros no somos el coche escoba del Partido Popular.