PREGUNTA.- Los resultados de Vox no han sido precisamente buenos, han pasado de 52 escaños a 33, ¿se siente usted responsable de lo que ha pasado o quién es el responsable?

RESPUESTA.- Yo, en primer lugar, me siento muy preocupado, al contrario de los que en la noche electoral celebraban los resultados en sus sedes con un jolgorio extraordinario, desde el Partido Popular hasta el PSOE, pasando por Sumar. Todos parecían muy contentos, parecía que celebraban que España dependía otra vez del separatismo y no de Vox. En definitiva, que la gobernabilidad iba a ser mucho más complicada. Nosotros hemos obtenido un resultado muy meritorio, porque el apoyo de más de tres millones de españoles en estas circunstancias de asedio mediático ha sido heroico. Pero no estábamos para celebraciones, y no por nuestro resultado. Nos identificamos más con la posición general de la sociedad española y España no estaba para fiestas. Yo tengo mi propio análisis, lo hice la noche electoral.

P.- ¿Cuál es?

R.- Pues que parece que las campañas electorales las han dirigido las encuestadoras y que ha habido una gigantesca manipulación de las encuestas. Al Partido Popular le ha llevado a dar las elecciones por ganadas y eso ha producido una gigantesca desmovilización del electorado. Y no sólo eso, los medios de comunicación más dóciles con Génova 13 se han entregado a la demonización de Vox, le han hecho la mitad de la campaña a Pedro Sánchez, que era decir que Vox era el demonio, y han alentado el voto de la izquierda. Eso es terrible. Tienen una responsabilidad y una culpabilidad gigantesca.

P.- Sí, pero no ha habido mucha desmovilización si a Mariano Rajoy, en 2011, le votaron cerca de 11 millones de personas y, ahora, más de 11 millones de personas han votado al PP o a Vox, con lo cual mucha gente no se ha quedado en casa.

R.- Pues yo creo que mucha gente y, además, niego la mayor, porque a nosotros nos vota mucha gente que no venía del Partido Popular, sino de la izquierda, del abstencionismo, nuevos votantes jóvenes… ¿Qué ha pasado para que la suma siga siendo la misma si incorporamos a ese tipo de votante? Pues que una parte del electorado, dando por hecha la victoria por culpa de esas encuestas manipuladas…

P.- ¿Pero qué encuestas?

R.- No voy a mencionar ninguna porque las conocemos todos. Hay Tezanos en la izquierda y Tezanos en la derecha. ¿Cuántas casas demoscópicas hay ahora mismo?

P.- En OKDIARIO le aseguro que no las manipulaba nadie y daban lo que daban…

R.- Pues en algunos casos será equivocación y falta de profesionalidad y en otros, mala fe. Pero lo cierto es que han cometido un error garrafal. Les estaban diciendo que tenían la mayoría absoluta, o estaban cerca de ella, y que iban a poder gobernar sin Vox. Ésa era la obsesión de la campaña. Pues ya tienen lo que querían, han ganado las elecciones y no dependen de Vox. Tendrán que ofrecer un pacto al Partido Socialista, que es exactamente lo que Feijóo planteó en el debate con Sánchez, cuando le ofreció cinco acuerdos de Estado y pidió el voto a los votantes de Podemos para no depender de Vox. Demonizó a Vox diciendo que no era un socio fiable. Han hecho la campaña de la izquierda.