Carles Puigdemont pone a prueba este fin de semana su proyecto secesionista catalán deslocalizado en Bélgica. Su Consell per la República, el órgano creado como un Gobierno en la sombra desde un falso exilio, se enfrenta a sus primeras elecciones. Han presentado su candidatura a parlamentarios virtuales de esa república un total de 525 personas. Entre ellos, el hombre que peregrinó hasta Waterloo con una urna del 1-O para recoger tierra sagrada de la casa del golpista fugado o la «catalana nacida en Perú» que propone fórmulas para evitar mencionar la palabra España.

Recta final de la campaña electoral previa a las elecciones en el Consell de la República. La organización privada fundada por Puigdemont, que ya le ha reportado pingües beneficios -al menos 2 millones de euros de sus fieles simpatizantes-, elige este fin de semana al que será su parlamento en la sombra.

Entre la lista de los 525 candidatos que se presentan a los comicios hay un buen número de cargos electos -alcaldes, concejales, miembros de JxCAT-, y también muchos ciudadanos anónimos en busca de su escaño. Las listas están plagadas de jubilados, prejubilados y miembros de los Comités de Defensa de la República que buscan dar el salto a la política. Aunque sea virtual y sin efectos.

Pero entre todos los rostros figuran algunos muy conocidos en los ambientes independentistas. Gente que ya se ha significado en la esfera pública, casi siempre de forma estridente, a favor de la independencia y del proyecto de Puigdemont. Estos son algunos de ellos.

El peregrino de Waterloo

Rai López quiere ser uno de los parlamentarios del Consell de Puigdemont. Es un conocido activista y tuitero proindependentista que en 2019 fundó una asociación, Camí a la República, que recorrió parte de Europa hasta el Parlamento de Bruselas para «defender los derechos humanos y la libertad de los presos políticos y exiliados».

Su camino terminó en Waterloo, donde Puigdemont tiene su cuartel general. El fugado les recibió en su mansión y les regaló tierra del terreno donde está construida. Un éxtasis religioso del que sus protagonistas difundieron imágenes, publicadas en su momento por OKDIARIO.

En su candidatura, López -que se presentó a las primarias de JxCAT, advierte que su misión es «culminar lo que decidimos el 1 de octubre de 2017, la República catalana».

Em presento a les eleccions per a l’assemblea de representants del Consell per la República Catalana per les Terres de l’Ebre.

Us demano la vostra confiança per tal de fer gran el projecte del consell i culminar allò que vam decidir l’1 d’octubre del 2017, la República Catalana. pic.twitter.com/wf4zwikn0N

— Rai López Calvet 🎗️ (@RaiLopezCalvet) October 18, 2021