El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llegó a la Presidencia del Gobierno vía moción de censura contra su antecesor, Mariano Rajoy (PP), el 2 de junio de 2018. Desde entonces ha mentido con facilidad, sin ruborizarse lo más mínimo. A lo que hace en contra de lo que dijo, le llama «cambio de opinión». Aquí se recopilan sus grandes bulos, como el que lanzó contra Feijóo apenas unas horas después de anunciar el pasado 29 de abril que seguía en la Moncloa.

1. -Ya en la operación que le llevó al poder, Sánchez mintió descaradamente. Dijo en mayo de 2018 que presentaba la moción de censura para convocar elecciones. «Será un Gobierno que convoque elecciones», manifestó el 25 de mayo de 2018. No tardó en desdecirse para liderar un «cambio de época». No convocó elecciones -las del 28 de abril- hasta febrero de 2019 después de que sus socios separatistas le tumbaran los Presupuestos.

2. -Pronto estalló el escándalo de sus tesis. En septiembre de 2018, OKDIARIO reveló cómo Sánchez se había doctorado con una investigación llena de plagios. «Si el PP quiere que comparezca en el Senado, compareceré», dijo en octubre de aquel año. Sin embargo, Sánchez acabó escapando del control de la Cámara alta en una maniobra de filibusterismo parlamentario.

3. -«Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces, o 20. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar», prometió Pedro Sánchez en la campaña electoral de 2015. Sin embargo, los proetarras de Bildu apoyaron la moción de censura (Sánchez les agredeció el voto en privado), se abstuvieron en 2020 facilitando su investidura y apoyaron directamente la última, la de 2023. También el PSOE ha pactado con la marca de Batasuna en el Gobierno de Navarra, por ejemplo, en los últimos Presupuestos, o en el Ayuntamiento de Pamplona, al que entregó la alcaldía el pasado diciembre.

4. -«Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Cataluñase puede entender como un delito de rebelión». Así lo manifestó Pedro Sánchez en una entrevista en Espejo Público en mayo de 2018. Sin embargo, después negó que hubiera rebelión y acabó derogando el delito de sedición para beneficiar a los separatistas y tener sus votos, que le sostuvieron en el poder tras las elecciones de julio de 2023.

5. -«Tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos». Así se expresó Pedro Sánchez en septiembre de 2019 sobre su negativa entonces a pactar con Podemos el Gobierno de la Nación tras las elecciones de abril de 2019. Apenas tres meses después de aquellas declaraciones en una entrevista en Al Rojo Vivo y después del resultado de las generales del 10N, Sánchez acabó conformado con Podemos el primer Ejecutivo de coalición de la democracia y volvió a sentar a los comunistas en el Consejo de Ministros ochenta años después.

6. -«Ni antes ni después el Partido Socialista pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chaves, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo la desigualdad», declaró en 2014 en una entrevista en Antena 3. Pedro Sánchez firmó con Podemos, máximo exponente del populismo en España y aliado del régimen de Nicolás Maduro, su entrada en el Gobierno el 30 de diciembre de 2019.

7. -«España no se merece el Gobierno que está proponiendo Podemos con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas». Estas palabras las dijo Pedro Sánchez en otra entrevista en Espejo Público en 2016. Sin embargo, Sánchez acabó haciendo a Iglesias vicepresidente segundo del Gobierno y aprobó un decreto para la inclusión del líder morado en la Comisión Delegada de Inteligencia que controla al CNI. También pactaría con los independentistas su estancia en la Moncloa, por ejemplo, los siete votos de Junts tras las últimas generales.

8. -«No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas». Así lo manifestó Pedro Sánchez en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados en 2016. Sin embargo, su última investidura la pactó con ERC y Junts, incluyendo aquí la ley de amnistía para los encausados por el golpe del 1-O como elemento clave.

9. -«El señor Torra no es ni más ni menos que el ‘Le Pen’ de la política española, y en consecuencia el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representan el Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados», declaró Sánchez. «En España no ha surgido una extrema derecha, pero sí una corriente xenófoba y supremacista con representación institucional», dijo también como secretario general del PSOE. Sánchez suscribió el pasado noviembre con Junts, el partido que llevó a Torra a la Presidencia de la Generalitat, un acuerdo de investidura y «legislatura», según los socialistas.

10. -«¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro?», le preguntaron a Sánchez en una entrevista en Cuatro en 2014. A lo que contestó: «Absolutamente, ninguno. Y yo siento vergüenza de eso». También en las primarias de su partido de aquel año, prometió acabar con «los indultos por motivos políticos y económicos». El 22 de junio de 2021 Sánchez indultó a nueve condenados por el procés.

11. -«¿Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación». Sánchez se pronunció así en una entrevista en La Sexta el 20 de julio, pocos días antes de las elecciones generales.

Tras estos comicios, su partido impulsó en el Congreso una ley de amnistía y entonces se supo que la venían negociando con los separatistas desde marzo de 2023, es decir, desde antes de las municipales y autonómicas del 28M, reconoció Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en unas declaraciones para Navarra Televisión. El pacto de investidura contempla que Junts «propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución».

12. -«Me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española». Lo dijo Pedro Sánchez de Carles Puigdemont en el debate electoral del 4 de noviembre de 2019. Sin embargo, el año pasado Sánchez derogó el delito de sedición por el que estaba acusado Puigdemont y ha impulsado su amnistía, también en lo referente a la presunta comisión de un delito de terrorismo. Además, el socialista pactó su última investidura en Bruselas con los colaboradores del ex president prófugo de la Justicia.

13. -Pedro Sánchez en una entrevista en TVE en el cierre de campaña del 23J de 2023: «El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido, han tenido indultos condicionados». Tras las elecciones, selló la tramitación de la amnistía junto a los separatistas.

14. -Tras decretar el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Sánchez inicia el 22 de marzo su Aló Presidente los fines de semana y asegura que España ha comprado test rápidos «homologados y fiables». En cambio, la partida será devuelta días después por su baja sensibilidad.

15. -Pedro Sánchez miente en el Congreso de los Diputados al afirmar que España «es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo occidente, el primero. Lo hicimos solamente con 120 fallecidos».

16. -Otro bulo del presidente en el Pleno del Congreso. Afirma que España «es el país que facilita más información, el único que notifica todos los positivos, no sólo los hospitalizados, todos los positivos».

17. -Un fake más de Sánchez, cuando dice que «este estudio, el de la Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales» en la respuesta frente al coronavirus.

18. -Sánchez afirma que «hemos duplicado los test diarios de 20.000, que decíamos hace muy pocos días, a 40.000 diarios». Sólo dos días después, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, habla de «700.000 a la semana», 100.000 diarios.

19. -Sánchez justifica el mayor número de muertos en España respecto a otros países aludiendo al «envejecimiento de la población española».

20. -Sánchez explica la elevada mortandad por coronavirus en España con argumentos peregrinos como ser un país muy turístico. «No digo que sea la única causa, digo que puede existir una correlación directa», afirma.

21. -Pedro Sánchez, doctor en Economía por la UCJC, dice que la Unión Europea pondrá en marcha un fondo de recuperación de «1,5 trillones de euros», en lugar de billones.

22. -El presidente dice en junio de 2020 que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «está destapando la policía patriótica y por eso le atacan» tras purgar a Diego Pérez de los Cobos, siendo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid., por un informe sobre el 8-M y la Covid. Sin embargo, el propio Sánchez y el propio Marlaska dieron por desmantelada la existencia de una «policía patriótica» en 2019.

23. -Pedro Sánchez en la moción de censura de Ramón Tamames, candidato de Vox, en marzo de 2023. «Esa respuesta neoliberal ya la dio el Partido Popular y Mariano Rajoy durante siete largos años. Lo que consiguió fue destruir dos millones y medio de empresas». Los datos del INE desmienten al líder socialista: de diciembre de 2011 a junio de 2018 hubo 147.079 disoluciones frente a 624.597 constituciones.

24. -Sánchez en la moción de censura de Tamames: «La tasa de desempleo es de un 13%, es cierto, pero cuando llegamos al Gobierno estaba casi en el doble». Cuando él reemplazó a Rajoy la tasa era del 15,3%, según la EPA, no el doble.

25. -Sánchez en la moción de censura de Tamames: «El partido monocolor del PP no consiguió aprobar dos presupuestos seguidos en tiempo y forma en siete años». El Gobierno de Rajoy sí lo hizo en 2013,2014, 2015 y 2016.

26. -Pedro Sánchez profiere una catarata de mentiras en su cara a cara con Feijóo en Atresmedia, siendo una de ellas la siguiente: «En lo que llevamos de año estamos multiplicando por cuatro el PIB». Según datos de Eurostat, la economía española creció respecto al año anterior un 3,8% en el primer trimestre, frente al 1% de la Unión Europea. Sin embargo, esto no significa que se multiplicase el PIB por cuatro.

27. -Pedro Sánchez: «En febrero de 2022 teníamos una inflación del 2%». La inflación era del 7,6%; e incluso 2 meses antes, en diciembre del 21 ya era del 6,5%.

28. -Pedro Sánchez: «En términos de PIB, ésta va a ser la economía occidental que va a acabar con menor déficit».

29. -Pedro Sánchez: «Tenemos una deuda pública que estamos reduciendo». La deuda pública sigue aumentando, aunque en términos relativos de PIB se haya reducido por el efecto denominador.

30. -Pedro Sánchez: «Hemos rebajado los impuestos a la clase media y trabajadora». Sin embargo, el líder socialista ha subido los impuestos hasta 69 veces desde que llegó a La Moncloa, según un reciente estudio del Instituto Juan de Mariana.

31. -Pedro Sánchez: «Tenemos dos millones de ocupados más que hace cinco años». También dijo: «Tenemos más autónomos que hace un año». Cuando lo dijo, había 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA.

32. -Pedro Sánchez: «Estamos creando más empleo y de mejor calidad». Según la Contabilidad Nacional no hay más trabajo que en 2019, sino menos, repartido entre muchas más personas o, lo que es lo mismo, hay más empleos pero más precarios.

33. -Pedro Sánchez: «Zapatero no congeló las pensiones». La decisión se tomó en 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el voto a favor del propio Pedro Sánchez.

34. -Pedro Sánchez: «Es mentira la implantación de nuevos peajes». El Gobierno se comprometió con Bruselas a la creación de un mecanismo de pago por la utilización de las carreteras del Estado para 2024.

35. -Pedro Sánchez: «No es verdad [que se haya incrementado la okupación de viviendas desde que Sánchez es presidente]». Entre los años 2018 y 2022, las denuncias por ocupación ilegal de vivienda en España se han incrementado un 37%, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

36. -Pedro Sánchez: «El PP votó en contra de todas las leyes vinculadas con las mujeres, con sus libertades y con la igualdad». El único pacto de Estado que ha sido aprobado de forma parlamentaria es el de 2017, Vox no lo apoyó porque era extraparlamentario y Podemos se abstuvo.

37. -Pedro Sánchez: «Hemos aumentado la plantilla de profesionales

sanitarios en 90.000». Quienes contratan son las comunidades autónomas, no el Ministerio de Sanidad. Sánchez vendió en julio de 2022 que haría fijos a 67.000 sanitarios… en el contexto de la reforma del Estatuto Marco, cuya tramitación se vio impedida por el adelanto de las elecciones generales.

38. -Pedro Sánchez: «Yo sólo utilizo el Falcon para visitas oficiales». Lo usa para ir a actos de partido a nivel nacional e internacional.

39. -Pedro Sánchez: «Yo puedo explicar todos mis viajes por tierra, por aire, puedo explicar con quién he ido. Absoluta transparencia». Sin embargo, se niega a dar esos datos sistemáticamente amparándose en una Ley franquista de 1968. Según el Consejo de Transparencia, su

Gobierno es el más opaco de la democracia.

40. -Pedro Sánchez: «Hemos reconstruido el Sistema Nacional de Salud». Cuando lo dijo, había un total de 793.521 pacientes esperando para ser operados, el mayor dato registrado desde 2003.

41. -Pedro Sánchez: «Nosotros hemos eliminado los copagos». Los copagos en farmacia seguían activos.

42. -Pedro Sánchez: «Gracias a la solución ibérica los españoles ahora mismo se están ahorrando 5.000 millones de euros en la factura energética». En realidad, la medida supuso un «recorte» en la factura eléctrica respecto a la ausencia del mecanismo de un -14% para unos consumidores (el 31% de la demanda) pero incrementó el coste un +43% a otros (29% de la demanda), por el nuevo cargo para compensar a las empresas por generar con gas y carbón.

43. -Otra mentira de Sánchez en el debate electoral con Yolanda Díaz y Santiago Abascal: «Nunca antes habíamos tenido tantos jóvenes empleados y la tasa de paro juvenil más baja».

44.-Sánchez en su último debate de su investidura: «Hemos mejorado nuestra posición en todos los rankings internacionales de calidad democrática y Estado de derecho». España pasó de «democracia plena» a «defectuosa» bajo su mandato en 2021, según el Índice de Calidad Democrática publicado por The Economist.

45. -Sánchez dice que «gobiernos del Partido Popular indultaron a miembros de Terra Lliure sentenciados por terrorismo durante una investidura». Sin embargo, José María Aznar indultó a los terroristas asumiendo el trámite que había iniciado su antecesor, el socialista Felipe González. Fue el ministro de Justicia del Gobierno del PSOE, Alberto Belloch, quien en 1996 anunció el indulto a los miembros de la organización.

46. -Sánchez sostiene que «la amnistía se aprobará con luz y taquígrafos». La primera reunión con Junts y el mediador en Ginebra (Suiza) se celebró el 2 de diciembre y tuvo carácter privado.

47. -Sánchez vincula a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con un «caso de corrupción», en alusión a la relación comercial de su hermano con una contratista de mascarillas de la Comunidad. Un caso que fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea.

48. -Sánchez señala en una entrevista en TVE que en España hay lawfare (persecución judicial a políticos) porque «se han instrumentalizado instituciones públicas, definitivamente».

49. -En una carta lacrimógena, tras abrirse una investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez, Pedro Sánchez sostiene: «La derecha y la ultraderecha han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal». No, la oposición sólo le ha exigido explicaciones por no inhibirse en el Consejo de Ministerios sobre decisiones relacionadas con negocios de su mujer.

5o. -Sánchez acusa a Feijóo de decir que su mujer, Begoña Gómez, debía «quedarse en casa sin trabajar». El líder del PP lo que expresó fue que si él llegara a la Moncloa no le pediría a su esposa que dejara de trabajar pero sí que «no tenga contratos con la administración pública».