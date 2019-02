El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha presentado su libro 'Manual de Resistencia' en el Hotel Intercontinental de Madrid donde ha asegurado que en la segunda edición de la publicación se corregirán todos los errores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha presentado este jueves su libro ‘Manual de Resistencia’ en el Hotel Intercontinental Madrid junto a la periodista Mercedes Milá y el famoso aventurero televisivo, Jesús Calleja.

Al acto han acudido los ministros Pedro Duque, María Jesús Montero y María Luisa Carcedo, entre otros. También ha acudido la portavoz socialista, Adriana Lastra y la secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, quien ha ayudado a escribir el libro. Sánchez ha acudido junto a su mujer Begoña y ha posado en el photocall junto a Milá y Calleja. Los ministros y miembros del PSOE no han atendido a los medios de comunicación a su entrada.

“Yo estoy aquí porque soy librera y porque los libros son importantísimos y también lo haría si fuese un libro de Casado”, ha comenzado Milá. Seguidamente ha agradecido a Sánchez “Yo soy catalana y no se dialogaba y cuando ustedes llegaron se empezó el diálogo y esta es mi segunda razón”, ha añadido.

Mercedes Milá ha elogiado el libro porque “nadie ha salido a rectificarlo”. Con esta afirmación se refiere a todo aquellos que el Presidente ha contado de sus rivales políticos.

Por su parte, Calleja ha confesado que “lo del colchón fue letal. Lo lees y ya no puedes soltarlo”, ha comentado sobre la polémica suscitada por el comienzo de la publicación en la que Sánchez contaba que su primera decisión fue cambiar el colchón.

“Hay mucha fake new que he sufrido como Presidente del Gobierno”, se ha defendido el Presidente. Pedro Sánchez ha aprovechado para aclarar que en la segunda edición del libro se han corregido los errores.

Sánchez ha querido agradecer su colaboración a Lozano: “Es un libro escrito a cuatro manos, que surge de alguna reflexión que hice después del segundo proceso de primarias”, ha asegurado.

También ha habido espacio para hablar de las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de abril. “Los partido tradicionales están en retroceso. Hay que mirar lo que está pasando en el resto de Europa y esta desaparición no tiene por qué ser bueno”, ha espetado.

La presentadora Mercedes Milá ha bromeado con la supuesta relación que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera mantiene con la cantante Malú. “Creo que Rivera estaba muy ocupado ligando con Malú”, ha expresado.

Beneficios donados

Pedro Sánchez ha asegurado que todos los beneficios del “libro van a ir a los que están olvidados, que son las personas sin hogar”.

“De todas maneras no te quedaba otra, porque como hubieras cobrado un solo euro, te podrías haber ido a vivir a cualquier otra parte del mundo”, ha intervenido Milá.

“Cataluña me unió a Rajoy”

El Presidente del Gobierno ha guardado también espacio para hablar del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy del que asegura guardar “admiración y respeto”: “Yo con Rajoy hablé mucho por todo el problema catalán. Aprovecho para enviar un mensaje a la oposición porque cualquier medida sobre esto no puedes tomarla solo. Lo que yo vi en Rajoy fue un enorme sentido de Estado del cual aprendí y esto me hizo ganar confianza con él”, ha confesado.

Tesis ‘fake’

Sánchez ha sido preguntado también por la noticia publicada por OKDIARIO en la que se desvelaba el plagio de su tesis.

“Hemos sido atacado desde la honorabilidad personal. Porque hay pocos argumentos por parte de la oposición para criticar a este pedazo Gobierno”, ha asegurado.