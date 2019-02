A las 10.08 horas, la cuenta verificada @EmbEspDinamarca ha publicado un mensaje en la red social Twitter, recogido por Europa Press, en el que se podía leer en letras mayúsculas que las próximas elecciones generales se celebrarán el día 28 de abril.

“EL PRÓXIMO 28 DE ABRIL SE CELEBRARÁN ELECCIONES GENERALES EN ESPAÑA”, señala el mensaje publicado, que ha permanecido en la red social unos quince minutos cuando seguía la expectación de la prensa en el Palacio de la Moncloa a la espera de que Sánchez anunciara la fecha de las elecciones.

Spanish Embassy in Denmark, @EmbEspDinamarca, had announced the early general election date 20 minutes before the Prime Minister, has now deleted tweet. Here it is: pic.twitter.com/MFy8tIfYCH

— Matthew Bennett (@matthewbennett) 15 de febrero de 2019