El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reivindicado este viernes los principios del Partido Popular, pero ha afirmado también que "hay que estar en la realidad" y ha considerado que "no es bueno el sectarismo ni son buenos los doctrinarios".

En su intervención en la Convención Nacional del PP, que se celebra desde este viernes, Mariano Rajoy ha invitado a no “asustarse por las críticas”. “El PP es probablemente la organización más potente de España, todas las grandes empresas incluidas, y tiene que defender sus posiciones”, ha destacado.

Asimismo, ha tenido avisos velados a Pedro Sánchez, a quien ha advertido de que “la demagogia se acaba pagando”, en referencia a la política de gasto público del actual Gobierno socialista.

“Preservar sanidad y educación requiere perseverar mucho, no incrementar el déficit público y no hacer demagogia. Hacer demagogia con estas cosas se acaba pagando”, ha avisado.

Rajoy ha valorado además la vigencia de la Constitución y ha reprochado que “ahora todo el mundo diga que hay que reformarla sin decir qué hay que reformar”. “Conviene dejar de lado las ocurrencias”, ha aconsejado.

“Yo he inaugurado la electricidad en España. He puesto el primer teléfono en muchas aldeas de Galicia. Yo he estado esperando en una frontera más de tres horas para que me pusieran un sello. Por eso cuando vemos un intelectual de baja estopa diciendo lo mala que es la Constitución, no hagamos caso”, ha ironizado.

Asimismo ha destacado el “papel decisivo” del PP en la aprobación de la Constitución y la construcción del Estado de las Autonomías o en episodios como la lucha contra ETA. En este contexto, ha subrayado que la banda terrorista “se disolvió sin ninguna concesión política a cambio”. Asimismo, ha reivindicado su compromiso con la defensa de la unidad española.

Rajoy ha destacado su trayectoria de más de treinta años en política. “Yo he tenido momentos en los que lo he pasado francamente mal. Pero dicho esto, me quedo con lo bueno. Y tengo la suerte de que las cosas malas de la vida las olvido, y eso es muy importante porque vives feliz”.

Rajoy ha admitido que “quitaría algunas cosas, pero como van en el paquete es difícil hacerlo”.

El ex presidente ha centrado la atención en el arranque de esta Convención y no ha dejado de estrechar manos y de charlar con distintos miembros del partido, siempre acompañado por Pablo Casado, como los líderes territoriales, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, o el presidente del Senado, Pío García-Escudero.