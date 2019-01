Sánchez paga el ‘sí’ de Torra a los Presupuestos: otros 1.400 millones para la Generalitat

Pedro Sánchez ha anunciado que adjudicará a Cataluña un peso en inversión en infraestructuras similar a su peso en el PIB. Y lo ha cifrado en un 18%. El cálculo, para empezar, no está bien hecho: en 2017, el peso de Cataluña fue del 19,1%. Pero al margen de ello, Sánchez no ha mencionado que fuera de las infraestructuras es donde, no sólo se alcanza ese porcentaje reclamado por los separatistas, sino que, además, se rebasa.

El resultado final es una ampliación de inversiones totales de 2.200 millones de euros, tal y como adelantó OKDIARIO y como hoy muestra la página web de los socialistas en Cataluña. “Después de 7 años de recortes y asfixia de los gobiernos de derechas, el del PP y el independentista a la Generalitat, hemos retrocedido en igualdad de oportunidades, en cohesión social, en libertades y derechos, en calidad democrática y en convivencia”, señala el documento recogido en su web por el PSC.

“Es urgente revertir las cicatrices de la austeridad, coser la brecha social, reducir la desigualdad, la precariedad y la pobreza, recuperar el pacto con la ciudadanía, y una de las claves para ello está en los Presupuestos Generales del Estado”, aclaran los socialistas catalanes.

Estos presupuestos supondrán “2.200 millones de euros más para Cataluña. Para construir infraestructuras, incrementar el número de mossos para garantizar la Seguridad y sanear las finanzas de la Generalitat”, concluye el texto de los socialistas de Miquel Iceta.

Y es que todo ello forma parte de un pacto: el cerrado por Pedro Sánchez con los partidos golpistas de la Generalitat y sus alianzas a cambio de mejorar su situación económica, ceder en materia constitucional y buscar una “solución” para los golpistas procesados y presos por el referéndum ilegal del 1-O.

A cambio, eso sí, los partidos de PDeCAT y ERC -los mismos que comandaban el golpe separatista- se han comprometido a, cuando menos, permitir la tramitación de las cuentas públicas del Estado y no respaldar ni impulsar enmiendas a la totalidad ajenas o propias contra los Presupuestos.

Ese es el pacto. Y si no los partidos separatistas no apoyan hasta el final las cuentas del Estado lo que ocurrirá será, simplemente, que no verán aprobar esas mejorar financieras, de gasto social y de inversiones. Una decisión que deberán sopesar ellos mismos ante el peligro de que, hacerlo, le regale voto ‘social’ al PSOE.