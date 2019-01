El Gobierno ya tiene el ‘sí’ de todos sus socios para tramitar los Presupuestos

El Gobierno ya ha recibido la confirmación de sus socios de que avalarán la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Con toda probabilidad, PP y Ciudadanos presentarán enmiendas a la totalidad contra la principal norma económica de Pedro Sánchez y los socios del PSOE no respaldarán esas mociones permitiendo, por lo tanto, que los Presupuestos den comienzo a su tramitación en el Parlamento tras ser aprobados este viernes en el Consejo de Ministros.

El respaldo dará al menos dos meses de cierta tranquilidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es que durante estos 60 días se tramitarán las conocidas como enmiendas a la totalidad. Esas son las enmiendas que se lanzan para tumbar en bloque los Presupuestos sin esperar a debatir punto por punto en las Cámaras sus medidas. Ni ERC, ni PDeCAT, ni Podemos, ni PNV van a respaldar las enmiendas contras las cuentas que lancen PP y Ciudadanos. Y, por supuesto, tampoco van a presentar enmiendas a la totalidad propias.

Este apoyo ya ha llegado a La Moncloa de forma extraoficial aunque, a partir de ahora, tendrá que ir materializándose formalmente. Pero este apoyo no significa que los Presupuestos cuenten con el respaldo total y real de los socios de Sánchez: por el momento, sólo cuenta con ese respaldo para iniciar la tramitación. No para que sean definitivamente aprobados en las Cámaras, ni, por supuesto, porque no sean alterados durante su tramitación parlamentaria para incorporar nuevas cesiones a los separatistas o a los podemitas.

Pese a ello, el avance en la consecución de apoyos ha sido recibido con satisfacción en el Gobierno. Y es que Sánchez depende de la prolongación de su mandato de este tipo de apoyos y de la demostración de que la legislatura de facto sigue viva. Y la tramitación de los Presupuestos es evidentemente una muestra de que sus socios prefieren por el momento mantener al frente del Gobierno a Sánchez que arriesgarse a perder el control del país por el auge de VOX y la posible repetición de alianzas entre el partido de Abascal, el PP y Ciudadanos para desbancar de La Moncloa al PSOE.

Este mismo jueves, Unidos Podemos admitía públicamente que, a priori, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que este viernes aprueba el Gobierno cumple con sus expectativas y con el acuerdo que cerraron en octubre, según palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero se reunió este jueves, a petición del partido morado, con el secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos, Pablo Echenique; la portavoz parlamentaria adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra; y la portavoz de En Comú y responsable de Vivienda del grupo confederal, Lucía Martín.

El PNV, por su parte, tal y como publicaba OKDIARIO, exactamente igual ha confirmado ya que no pondrá problemas a la tramitación de las cuentas públicas de Sánchez.

Este sábado, además, Pedro Sánchez ofrecerá a Torra una quinta parte del presupuesto de infraestructuras de los Presupuestos Generales del Estado para oficializar ese apoyo a las cuentas.

Precisamente el acto del líder del PSOE del sábado en Barcelona será el primero de la nueva campaña que los socialistas estrenan esta semana para explicar por España los números de la ministra María Jesús Montero.

Y, de la misma forma, se han agilizado los contactos con ERC para confirmar, como se ha hecho ya, un apoyo a la tramitación de la norma presupuestaria.