El Gobierno desplazará un Falcon 900 y un Airbus A310 a Barcelona para la celebración del Consejo de Ministros

El vuelo del Falcon 900 costará unos 25.000 euros El uso del Airbus A310 cuyo coste en gasolina es de 25.000 euros Además, se utilizará el helicóptero superpuma que costará 10.000 euros

Volando, así llegarán a Barcelona el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sus ministros y los equipos de Moncloa para participar este viernes en el Consejo de Ministros que se celebrará en la ciudad catalana. Sánchez viajará casi con toda probabilidad este jueves por la tarde, para reunirse con Quim Torra y participar en una cena de empresarios junto a varios ministros mientras que el resto de miembros del gabinete lo harán mañana.

Como ya viene siendo habitual, Sánchez volará esta tarde a bordo de un avión Falcón 900 del grupo 45 del ejército del aire con 14 plazas, que despegará sobre las cinco de la tarde de la base aérea de Torrejón de Ardoz, tras el traslado en helicóptero del Presidente desde La Moncloa. En este desplazamiento, a Sánchez, le acompañarán sus asesores más cercanos, equipos de seguridad y las ministras Carmen Calvo y Meritxell Batet. También es posible que viajen Nadia Calviño y Magdalena Valerio.

Mañana por la mañana, sobre las ocho y media, despegará de Torrejón de Ardoz un Airbus A310, uno de los aviones más grandes y cómodos del ministerio de Defensa, conocido como T.22 en el argot militar. En él, con capacidad para 67 viajeros a pesar de que para un vuelo comercial hay más de 200 asientos -en el del ejército hay dormitorios-, viajarán el resto de ministros que no se hayan desplazado a Barcelona hoy jueves junto a sus asesores y equipos de seguridad, alrededor de unas cincuenta personas. Este avión, el que utiliza el ejército para transportar personalidades en sus visitas internacionales, no aterriza en Barcelona desde el año 2015, cuando el ex ministro José Luís García Margall inició desde el aeropuerto barcelonés un viaje a Paraguay tras un acto en la cuidad.

Según fuentes de la dirección del aeropuerto del Prat, posiblemente los dos aviones aterrizarán en la terminal corporativa, alejada tanto de las terminales de vuelos regulares y frecuentadas por un mayor número de pasajeros y relativamente aislada de las instalaciones, una terminal desconocida y con distintas salidas por carretera -incluso por carreteras secundarias- que facilitarían la evacuación de los ministros si los CDR cortan los accesos al aeropuerto de El Prat. Justo al lado de la terminal corporativa, usada por VIP y personas con avión propio -como jugadores de fútbol- está al lado de las oficinas de AENA y permite ir del avión al coche andando en poco menos de siete minutos y pasar el control de seguridad en algo menos de dos minutos.

El desplazamiento a Barcelona será lo más costoso, junto al dispositivo de seguridad, de la reunión del Consejo de Ministros a Barcelona. El uso del helicóptero superpuma que utiliza Sánchez para ir de Moncloa a Torrejón de Ardoz tiene un precio de 5.000 euros la hora, lo que supone 10.000 euros ida y vuelta. A eso cabe sumarle los 25.000 euros que aproximadamente cuesta el vuelo del Falcón 900 presidencial por ir y volver hasta el aeropuerto del Prat. El precio de uso del Airbus, que siempre se ha tratado como secreto oficial, sólo en gasolina supone unos 25.000 euros más otros costes que no se detallan.

Amplio dispositivo por carretera

El desplazamiento desde el aeropuerto del Prat hasta Barcelona será un recorrido completamente blindado por agentes de tráfico. Sánchez viajará en su vehículo oficial, el Audi A8L blindado que se desplazará desde Madrid mientras que los ministros lo harán en vehículos de la Delegación del Gobierno en Barcelona. Mañana, cuando llegue la delegación más numerosa, les esperarán vehículos de transporte colectivos para llevar a los miembros del Gobierno a la Casa Llotja de Mar.

Pedralbes, cerrado

Desde este jueves por la mañana, los jardines del Palacio de Pedralbes están cerrados al público. Carteles en las puertas de acceso con el membrete de la Generalitat, informa que hoy no se podrá acceder a este espacio propiedad del Govern -anteriormente residencia de los Reyes-.