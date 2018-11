Podemos Zaragoza apoya la charla de una terrorista del GRAPO: “En España hay presos políticos”

El Ayuntamiento podemita de Zaragoza, gobernado por Zaragoza en Común, ha afirmado que no suspenderá el acto que protagonizará una terrorista del GRAPO en un local municipal y ha justificado la cesión del mismo con alusiones al “conflicto” y a la existencia de “presos políticos”. El Teniente de Alcalde, Alberto Cubero, hace además en referencia a Cataluña que “en España hay presos políticos” y que “prefiere que hable y no que peguen tiros”.

Cubero se refería así a la presencia este sábado de Carmen López Anguita, histórica de la banda de extrema izquierda y una de sus más sanguinarias asesinas. López Anguita fue condenada por el asesinato de 9 personas a 385 años de cárcel. La terrorista dará una charla como plato fuerte dentro de unas jornadas denominadas “Noviembre antisfascista 2018”.

“Que una persona deje de matar gente y cometer actos terroristas y use su palabra en una charla a mí, personalmente, me parece positivo. Prefiero que hable y que no que peguen tiros. Que los organizadores de la charla manifiesten que Carmen López es una ex ‘presa política’ manifiestan una opinión sobre lo que ha sido el conflicto”, ha dicho Cubero, en una entrevista en La Tele-TV.

El edil podemita se ha mostrado de acuerdo con que “existen presos políticos en este país”. “¿Que hay gente que se puede ofender? Por supuesto que hay gente que se puede ofender, y somos conscientes”, ha añadido. Sin embargo, ha reiterado que el Ayuntamiento no prevé suspender el acto.

Esta miembro del GRAPO que nunca ha mostrado arrepentimiento por el atentado con bomba que segó la vida de nueve personas será la protagonista de la conferencia “1978-2018: 40 años maquillando el fascismo”. Y es presentada en el programa de estas jornadas como “presa política antifascista”.

Junto a ella estarán como conferenciantes el rapero proetarra Pablo Hasel y Juan Manuel Olarieta, que fue abogado de los GRAPO que secuestraron al empresario zaragozano Publio Cordón y que fue detenido en 2014 por apología del terrorismo y animar a la lucha armada durante un acto en Lloido (Álava) en 2013.

El escándalo ha provocado una ola de repulsa en las redes sociales y la protesta de otros grupos políticos como el Partido Popular. El PP ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Aragón que impida el acto, que apoya el alcalde Pedro Santisteve. Una petición que han secundado PSOE, Ciudadanos y Chunta Aragonesista.

El apoyo de Santisteve a los organizadores también es económico. Con él al frente, el consistorio maño ha concedido ayudas por valor de 400.000 euros para reformar una planta y ha aprobado otras subvenciones para distintos proyectos que ascienden a 768.000 euros.

Por su parte, la Fundación Víctimas del Terrorismo ha pedido directamente su prohibición al amparo de la ley de reconocimiento y protección de víctimas y subraya que la participación de la terrorista constituye “enaltecimiento y una humillación”.