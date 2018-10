La Fundación Franco: “Si se nos cuestiona habría que ilegalizar 12 fundaciones del PSOE y Podemos”

La Fundación Franco se prepara para presentar batalla tras la resolución del Parlamento Europeo sobre el nazismo y el fascismo. La entidad niega que la misma sirva para ilegalizarles y rechaza que ese texto sea ampliable al franquismo y a su fundación. Y, además, advierte de que, si se diese ese paso, la argumentación empleada abriría el camino a ilegalizar un listado de 12 organizaciones de izquierdas tanto del Partido Socialista como de extrema izquierda.

Los responsables de la Fundación Franco no creen que el Gobierno de Pedro Sánchez se vaya a atrever a dar el paso de la ilegalización de su entidad. Para empezar porque la resolución del Parlamento no menciona el franquismo. Pero, alerta de lo que podría ocurrir si se decidiese a dar el paso: “No parece que nadie, en su sano juicio, pueda cuestionar el interés general de la difusión y promoción del estudio y conocimiento de un personaje histórico de la dimensión de Francisco Franco Bahamonde, sobre el que existe una vastísima bibliografía que no encuentra parangón en ningún otro monarca o jefe del Estado español durante los últimos cinco siglos”, señalan.

Desde la Fundación, añaden que “si se llegase a cuestionar –la capacidad de asombro en este país ya es infinita–, resulta indudable que ello afectaría directamente a la legalidad de Fundaciones de la órbita del Partido Socialista como las Fundaciones Pablo Iglesias y Largo Caballero, Fundación Alfonso Perales, Fundación Gabriel Alomar, Fundación José Barreiro, Fundación Matilde de la Torre, personajes todos estos de mucho menos relieve que Francisco Franco y desconocidos en su mayoría para todos los que no formen parte del Patronato de las mismas”.

Fundaciones de extrema izquierda

Un listado de fundaciones que se amplía en el campo de la extrema izquierda integrada ahora en Podemos: “Y qué decir de las fundaciones de la órbita de Izquierda Unida como la Fundación 14 de Abril, Fundación Zabaldiak, Fundación Idi Ezquerra, Fundación de Investigaciones Marxistas, Fundación Rey Corral y Fundación Horacio Fernández Iguanzo”.

La Fundación Franco amplía su argumentación y señala que “no es baladí decir que, a diferencia de esta Fundación -que tan sólo recibió una subvención reglada de 150.000 euros para digitalizar la totalidad de su archivo en los años 2000 al 2003-, la inmensa mayoría de las Fundaciones citadas reciben anualmente cuantiosas subvenciones del erario público, sin ir más lejos, la Fundación Largo Caballero, vinculada al sindicato UGT, ha recibido más de 500.000 € en subvenciones durante los últimos años, la Fundación del PSOE ‘Pablo Iglesias’, sólo en el año 2018 la cantidad de 235.710 euros, y la fundación ‘Instituto 25M para la Democracia’ vinculada a Podemos, 102.960 euros, en este año”.

La Fundación concluye afirmando que “al margen de la grosera discriminación que supone la constante financiación pública de Fundaciones de corte marxista e incluso bolivariano y el veto de Fundaciones como la nuestra, que entre otras cosas, cuenta con un archivo fundamental para el conocimiento de nuestra historia reciente, no existe en el ordenamiento jurídico español ni un solo precepto que permita instar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, razón por la cual hasta ahora no se ha atrevido el Gobierno a iniciar una acción semejante que incurriría de lleno en el tipo de la prevaricación”.