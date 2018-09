A Sánchez le traiciona el subconsciente y admite que él no investigó su tesis: “No he tenido tiempo”

El presidente del Gobierno se excusa en que su mayor tiempo lo ocupaban las clases como profesor Acusa a la oposición de haber lanzado contra él una "campaña de desprestigio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admite tras las exclusivas de OKDIARIO sobre los indicios de plagio de su tesis doctoral que nunca realizó el profundo trabajo de investigación que requiere dicha publicación, con la que obtuvo el doctorado en Economía por la Universidad Camilo José Cela (UCJC). “Por razones obvias, no he tenido tiempo de investigar, pero con dar clases me bastaba”, ha reconocido el jefe del Ejecutivo socialista en un mensaje a la Nación a través de la red social Facebook.

El subconsciente ha traicionado al líder del PSOE, después de que este diario haya publicado que la tesis doctoral fusiló párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria, con sólo pequeños retoques (como sustituir o cambiar el orden de una o dos palabras) para disimular su autoría.

En este contexto, Sánchez ha señalado en su comunicado: “En resumen: hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista”.

OKDIARIO también ha revelado que ese libro que Sánchez firma junto a Carlos Ocaña, exalto cargo del Ministerio de Industria y exmiembro de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (OEP), y que presentó a finales de 2013 incluye contenidos idénticos a los de la tesis doctoral.

Sánchez acusa a la oposición de haber lanzado “una campaña de desprestigio hacia mi persona” tras la moción de censura

El líder socialista vuelve a delatarse en la parte final de su largo comunicado. “Por mucho que traten de desprestigiarme, me siento orgulloso de mi tesis universitaria. No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó. Siempre estaré agradecido a la Universidad Camilo José Cela por haberme dado la oportunidad de ser docente. A mis colegas de la Facultad de Económicas de la UCJC, por su ayuda. Y, sobre todo, a mis alumnos y alumnas, por haberme permitido asomarme a un aula y descubrir el valor de la docencia. La importancia de ser profesor”, concluye Sánchez.

De nuevo, el presidente del Gobierno confiesa que el grueso de su tiempo entonces se lo llevaban las clases como docente en la Universidad Camilo José Cela y no las ingentes horas de investigación que requiere una tesis universitaria mínimamente aceptable.

En el mismo comunicado, Sánchez anuncia que hará pública este viernes su tesis doctoral titulada ‘Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)’ tras mantenerla oculta en un cajón y sólo accesible bajo su autorización desde noviembre de 2012, fecha en que la presentó y defendió ante un tribunal.

Contra la oposición

Junto a ello y tras negarlo todo, el jefe del Ejecutivo pasa al ataque contra PP y Ciudadanos y afirma: “Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿cuál es el problema? Hablemos claro: el problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición. Ambos. A falta de un proyecto político sólido, y ante la ausencia de propuestas que convoquen a la mayoría social del país, el conservadurismo y el neoconservadurismo, se han unido en una campaña de desprestigio hacia mi persona. No asumen que perdieron la moción de censura. Que ya no gobiernan. Y que se está conformando un espacio alternativo de gobierno progresista”, apostilla Sánchez.