El ex JEMAD de Podemos es el impulsor de la campaña contra el manifiesto por el “militar Franco”

El ex JEMAD y secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, es uno de los máximos impulsores de la campaña contra el manifiesto que pide “respeto por la figura militar de Franco”. Dicho manifiesto acumula cerca de 700 firmantes de los que 65 son generales y almirantes.

“¿Por qué han firmado junto a condenados por golpistas (23F)? ¿Por qué apoyan a quien fue desleal, indisciplinado e irrespetuoso con la Ley vigente? ¿Otra vez, los “portadores de valores eternos”? Pues flaco servicio a las FA,s” asegura Julio Rodríguez en un documento que firman un total de 16 militares y que se daba a conocer este miércoles para contrarrestar el manifiesto de que pide respeto para el “militar Franco”.

Entre los 16 militares firmantes, se encuentran tres socios fundadores del Foro Milicia y Democracia. Los tres firmantes de esta asociación son el vicepresidente del FMD y teniente coronel del Ejército del Aire, José Ignacio Domínguez; y otros dos socios fundadores del FMD, el capitán de Navío de la Armada retirado Arturo Maira Rodríguez y el capitán de Fragata de la Armada retirado Antonio Maira Rodríguez.

Además del secretario general de Podemos en Madrid capital, se hallan capitanes, coroneles, tenientes y cabos retirados, así como la viuda del comandante Bernardo Vidal, quien fue expulsado en 1973 de la Escuela de Estado Mayor “por sus ideas demócratas”.

Tal y como avanzó este diario, en dicha campaña impulsada por Julio Rodríguez y los citados miembros del FMD se asegura que los militares incluso en la reserva “no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al Gobierno en ejercicio”.

“Los militares españoles”, añade, “somos funcionarios servidores del Estado, tenemos nuestra conciencia individual libre como cualquier ciudadano, pero no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al Estado democrático”. El comunicado continúa recordando que las fuerzas armadas no poseen “una moral superior” y que se deben a la soberanía nacional, que reside en el pueblo español.

“El general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años”, añadía el texto.

El manifiesto sobre el “militar” Franco

Por otro lado, entre los firmantes del primer manifiesto que pide respeto para la figura “militar” de Franco se encuentran el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre; el ex jefe del Ejército del Aire Eduardo González-Gallarza; y el ex jefe del Cuarto Militar del Rey Antonio González-Aller.

Dicho manifiesto asegura que los ataques al dictador Franco forman parte de una campaña intencionada que esconde el “empeño visceral de revancha de la izquierda”. Y defiende la figura militar de Franco, así como el derecho de los militares a rendir “el homenaje” a “los héroes” y a “todos los que entregaron su vida por España”.

Todos ellos aseguraban que se ha lanzado una campaña intencionada que persigue reescribir la historia. Y reclaman su “derecho” a defender a Francisco Franco porque “el homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra”, concluían.