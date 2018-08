Cheikh Dieng cuenta con un canal de Youtube que trata temas de actualidad y que llegan a ser tendencia en las redes sociales.

Cheikh Dieng, un ciudadano senegalés que se ha vuelto viral por cargar en un vídeo contra los manteros de Barcelona que agredieron a un turista, asegura en una entrevista con OKDIARIO que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha abierto las fronteras de España y la ha transformado en una Lampedusa”.

“Cuando Sánchez llegó al poder estaba buscando una promoción y un reconocimiento internacional, y cuando Italia rechazó a los inmigrantes del Aquarius, él dijo ‘no pasa nada, aquí tenemos espacio para acoger a todos’“, afirma Dieng en referencia a la inmigración ilegal que está acogiendo España y que se ha descontrolado desde el desembarco de más de 600 personas del ‘Aquarius’ en el puerto de Valencia a mediados del mes de junio.

Dieng añade que “esto para mí ha sido un error gravísimo del PSOE, que está haciendo un trabajo muy malo. El señor Sánchez tiene que dimitir, porque ha abierto las fronteras de España y la ha transformado en una Lampedusa. España es un país que dentro de poco va a tener un número de inmigrantes mucho más importante que Italia o Francia“.

Cheikh Dieng es un ciudadano senegalés que actualmente vive en París. Residió cuatro meses en Barcelona en 2011 trabajando en una agencia inmobiliaria, y a pesar de este corto periodo de tiempo guarda un grato recuerdo de nuestro país. Es estudiante de Medios de Comunicación y profesor de inglés y de español en París. También es fundador y redactor jefe del diario ‘El correo de la tarde’, que se edita tanto en francés como en español y que cuenta noticias sobre España.

“No son inmigrantes, son bandidos”

A finales de julio, más de 600 inmigrantes lograron saltar la valla de Ceuta. Un total de 22 agentes de la Guardia Civil que guardan la frontera resultaron heridos por esta violenta avalancha tras ser atacados con cal viva, palos y excrementos. “Para mí no son inmigrantes, son unos bandidos. Esto para mí muestra que España está acogiendo unas personas que no merecen estar en España porque son unos bandidos. Y Dieng continúa: “No saben ni leer ni escribir, la cultura española les importa muy poco. Lo que quieren es venir a España con su manera de ser, y esto para mí es muy grave”, concluye.

“Está claro que si la situación sigue de esta manera, dentro de dos años será suficiente para destruir a España. Hoy mismo, el plan maquiavélico de destrucción de España ha empezado con el señor Sánchez“, agrega el ciudadano senegalés.

“Esos manteros no me representan”

Cheikh Dieng también cuenta con un canal de Youtube en el que cuelga sus vídeos de reflexiones sobre temas de actualidad. Uno de ellos fue sobre la agresión de los manteros a un turista norteamericano en plena plaza de Cataluña, un incidente que ha criticado de forma enérgica a través de un vídeo que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

“Cuando vi el vídeo no me sentí bien. Los manteros son mi gente, son personas que vienen de Senegal y esto muestra que los senegales y los africanos en general hemos fracasado“. Y se explica: “Hemos fracasado porque pedíamos la independencia en los años 60. Ahora los franceses, ingleses y españoles se han ido y 50 años más tarde no somos capaces de crear una nación o un Estado con una economía sostenible y fuerte para mantener a nuestros jóvenes en casa”, manifiesta Dienga.

A este respecto puntualiza que “no tengo nada en contra de los manteros, están ganándose la vida, pero que lo hagan con educación: no necesitan agredir a la gente, no necesitan faltar el respeto a la gente. Esos jóvenes no me representan y tampoco representan a esos senegaleses que se sienten muy mal por lo ocurrido”.

“Parece que la alcaldesa Ada Colau ha tolerado mucho esto. Llega un momento en el que la alcaldía de Barcelona tiene que tomar medidas”, reflexiona.

“Hay muchas mentiras con el ‘procés'”

Cheikh Dieng saltó a la fama en nuestro país por criticar al independentismo catalán tras el referéndum ilegal del 1-O que tuvo lugar en Cataluña y la declaración unilateral de independencia que proclamó el Parlament de Cataluña el pasado 27 de octubre.

“Yo he vivido cuatro meses en Cataluña, en esta parte de España que me gusta mucho. Para mí hay una mentira en el ‘procés’. Cuando los catalanes me hablan de falta de democracia, falta de libertad… para mí es una broma. Es que en Cataluña hay tanta libertad que el independentismo puede hacer lo que quiera“, sostiene el ciudadano senegalés.

También hace referencia a la minoría social con la que cuentan los separatistas en Cataluña: “Hay muchas mentiras, esto de declarar la independencia es una falta gravísima, sabiendo perfectamente que en Cataluña los que están en contra del ‘procés’ son más numerosos que los que están a favor. Hemos visto que en las elecciones del 21 de diciembre, el independentismo ganó más escaños, pero el partido que tuvo más votos fue Ciudadanos. Y para mí, en mi manera de entender la democracia, el que tiene más votos, es el ganador. Hay muchas mentiras y esto no me gusta para nada”.