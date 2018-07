El último mensaje de Cospedal a Soraya: “El partido se ha roto la cara por defender las medidas del Gobierno”

Pese al llamamiento a la unidad, María Dolores de Cospedal ha tenido también una referencia velada a la enemistad con quien fue su rival en la carrera sucesoria, Soraya Sáenz de Santamaría.

En su discurso en el congreso extraordinario que elegirá al próximo líder del PP, la secretaria general del PP-que este viernes se ha despedido del cargo- ha aseverado que el partido “se ha roto la cara por defender las medidas del Gobierno”. Un mensaje con el que ha puesto en valor su gestión al frente de la organización en años “difíciles”, sobre todo marcados por los casos de corrupción.

Cospedal ha señalado que se va “con la conciencia tranquila, sin cuentas pendientes” así como con su “lealtad intacta” al PP y a Mariano Rajoy, y ha pedido “perdón” a todos “los que he podido herir u ofender”.

“He hecho siempre lo que he considerado lo más justo, sin dejarme llevar por amistades o inclinaciones personales. Por eso, no albergo absolutamente ninguna frustración”, ha dicho.

Ha agradecido el apoyo de los militantes, cargos, y sobre todo de su familia. “Siempre he tenido una buena cara, incluso ante infamias injustas”, ha destacado.

“No bajar la cabeza por la corrupción”

La dirigente ‘popular’ se ha confesado “un poco harta” de referirse a la corrupción pero sí ha destacado que “a quienes nos han indignado más estos casos ha sido a quienes queremos este partido”.

Asimismo, ha reclamado “no bajar la cabeza” y ha amonestado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su falta de medidas concretas de lucha contra esta lacra. En este sentido, ha reclamado a los militantes “no dejar de pedir responsabilidades a Pedro Sánchez y al PSOE”.

“No escuchamos a Pedro Sánchez articular ninguna medida contra la corrupción, y mucho menos mencionar a los casos que azotan a su partido”, ha recordado.

“Pactos de perdedores”

Cospedal ha destacado que cierra una década como secretaria general “con el convencimiento y la conciencia de haber vivido uno de los mayores honores de mi vida personal y profesional y haber dado todo por un partido político y las personas que lo forman”.

“A partir de ahora lo que nos depare el futuro está por ver. Si hoy hecho la vista atrás, acierto a ver un camino de victorias electorales durante toda esta década. Incluso en los momentos más delicados, cuando sufrimos un deterioro por la dura acción del gobierno y por el daño de los casos de corrupción, los españoles nos prefirieron antes que a ningún otro partido político”, ha dicho.

Cospedal ha destacado que el PP ha ganado las últimas citas electorales, pese a perder en algunos ayuntamientos y comunidades “por pactos de perdedores”.

“Vivimos entonces la antesala de lo que hace poco más de un mes vivimos en España con un gobierno de quien no ha ganado las elecciones apoyado por aquellos que quieren ver al PP fuera de las instituciones. Ese no es el interés general”, ha enfatizado.

Cospedal ha puesto en valor las “siete victorias consecutivas del PP por ninguna de la izquierda en una década”. “Este ha sido el partido presidido por Mariano Rajoy”, ha señalado.

La dirigente ‘popular’ ha destacado que “ninguna victoria electoral hubiera sido posible sin los miles de militantes” que “dan la cara por el honor de unas siglas”. “La grandeza y generosidad de mis compañeros me ha ayudado a superar los momentos más difíciles”, ha señalado.

“Entrego el testigo de la secretaría general con la conciencia tranquila, sin cuentas pendientes y con mi lealtad intacta al partido y a mi presidente”, ha dicho.

Cospedal ha pedido “perdón” a todos “los que he podido herir u ofender”. “He hecho siempre lo que he considerado lo más justo, sin dejarme llevar por amistades o inclinaciones personales. Por eso, no albergo absolutamente ninguna frustración”, ha dicho.

Cospedal se ha dirigido a los dos candidatos, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, a los que ha instado a seguir el ejemplo de Mariano Rajoy. “Un partido que se ha roto la cara en cualquier lugar para defender las medidas del Gobierno. Lo haríamos de nuevo, sin rechistar”, ha asegurado.

La secretaria general del PP ha animado a “cerrar bien” el congreso. Es decir, ha dicho, “con unidad, con integración y con grandeza”. “Tenemos que vivirlo sin angustias y sin miedos, sin temor al futuro. Será una fuente de oportunidades”, ha observado.

Críticas a Sánchez

Cospedal ha tenido duras críticas a Pedro Sánchez “que gobierna”, ha dicho “aliado de quienes quieren romper la unidad de España y cercenar nuestro futuro, no pueden imponernos lo que tenemos que decir”.

Asimismo, ha destacado la moción de censura como “un acto de traición y de injusticia para quien ha sido el mejor presidente de la historia de España”.

“Los socialistas necesitan resucitar a Franco para poder respirar”, ha aseverado.

También ha rebatido que el PP deba renovar su espacio ideológico. “Somos el centroderecha español y no necesita reinventarse”.

“Concluye mi trayectoria como secretaria general pero me encuentre donde me encuentre, yo siempre voy a estar con mi partido”, ha dicho, visiblemente emocionada, antes de concluir con un “soy española y soy del Partido Popular”.