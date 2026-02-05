El rol de Miguel Arrufat en la universidad online: rol, funciones y enfoque

Miguel Arrufat, director general de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha sido la fuerza impulsora detrás de un modelo educativo que ha revolucionado la formación superior en el mundo hispanohablante. Su rol va más allá de la gestión; se trata de una visión que ha posicionado al centro como un referente de innovación, calidad y expansión internacional. Pero, ¿cuáles son las claves de su enfoque y cómo se articula con la estructura de la universidad?Miguel Arrufat, director general de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha sido la fuerza impulsora detrás de un modelo educativo que ha revolucionado la formación superior en el mundo hispanohablante.

Lejos de centrarse en una figura única, el éxito de UNIR reside en la simbiosis entre un liderazgo visionario y una estructura organizativa sólida y bien definida. Se ha construido un ecosistema donde la tecnología, la pedagogía y un claustro de excelencia convergen para ofrecer una experiencia de aprendizaje única. Su función principal no es otra que la de definir el rumbo, anticipar las tendencias del sector y garantizar que la universidad no solo se adapte al cambio, sino que lo lidere.

Las funciones de un líder visionario: innovación y estrategia

Como CEO de Proeduca Altus, la matriz de UNIR, y director general de la universidad, sus funciones abarcan desde la planificación estratégica hasta la supervisión de la calidad académica. Su enfoque se puede resumir en tres pilares fundamentales:

Innovación constante: ha sido un pionero en la integración de tecnologías emergentes en la educación. Su apuesta por la inteligencia artificial (IA) es un claro ejemplo de esta visión. Lejos de verla como una amenaza, la concibe como una herramienta para personalizar el aprendizaje, optimizar la gestión y preparar a los estudiantes para un futuro laboral en constante transformación. Calidad académica: la obsesión por la excelencia es una constante en su trayectoria. Esto se traduce en un modelo pedagógico riguroso, que combina la flexibilidad de la formación online con el acompañamiento constante al estudiante. Las clases en directo, el campus virtual y un sistema de tutorías personalizadas son la base de un modelo que garantiza una experiencia formativa de alta calidad. Expansión internacional: Bajo su liderazgo, UNIR ha experimentado una notable expansión, consolidando su presencia en Latinoamérica y Europa. Esta internacionalización no solo ha permitido a la universidad llegar a un mayor número de estudiantes. Además, ha enriquecido su propuesta académica, fomentando la diversidad y el intercambio cultural.

La estructura de UNIR: un engranaje al servicio del estudiante

La visión de Miguel Arrufat no podría materializarse sin una estructura organizativa que la respalde. UNIR se articula en torno a una serie de vicerrectorados y departamentos que trabajan de forma coordinada para garantizar el buen funcionamiento de la universidad. Entre ellos, destacan:

Vicerrectorado de Organización y Planificación Académica : este departamento es el encargado de coordinar la oferta académica, garantizar la calidad de los programas y velar por el correcto desarrollo de la actividad docente.

: este departamento es el encargado de coordinar la oferta académica, garantizar la calidad de los programas y velar por el correcto desarrollo de la actividad docente. Vicerrectorado de Acción Cultural : su misión es la de promover la formación continua del profesorado, a través de un Plan Anual de Formación. Abarca áreas como la tecnología educativa, las competencias digitales y la innovación pedagógica.

: su misión es la de promover la formación continua del profesorado, a través de un Plan Anual de Formación. Abarca áreas como la tecnología educativa, las competencias digitales y la innovación pedagógica. Departamento de Atención al Profesor (DAP): este servicio ofrece asistencia y apoyo a los más de 1.000 docentes que forman parte del claustro de UNIR. Garantiza que dispongan de los recursos necesarios para desarrollar su labor con la máxima calidad.

Esta estructura se complementa con un claustro de excelencia, formado por profesionales que combinan la docencia con la investigación y la práctica profesional. La universidad invierte de forma constante en la formación y el desarrollo de su profesorado, consciente de que son el verdadero motor de la institución.

El modelo UNIR: flexibilidad, personalización y acompañamiento

El éxito de UNIR radica en un modelo pedagógico que ha sabido adaptarse a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Este modelo se basa en tres principios clave:

Flexibilidad: la formación 100% online permite a los estudiantes compaginar sus estudios con su vida personal y profesional. Las clases se imparten en directo, pero también quedan grabadas para que puedan ser consultadas en cualquier momento.

la formación 100% online permite a los estudiantes compaginar sus estudios con su vida personal y profesional. Las clases se imparten en directo, pero también quedan grabadas para que puedan ser consultadas en cualquier momento. Personalización: cada estudiante cuenta con un tutor personal que le acompaña a lo largo de toda su trayectoria académica. Este seguimiento individualizado garantiza que el estudiante reciba el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos.

cada estudiante cuenta con un tutor personal que le acompaña a lo largo de toda su trayectoria académica. Este seguimiento individualizado garantiza que el estudiante reciba el apoyo necesario para alcanzar sus objetivos. Acompañamiento: el centro pone a disposición de sus estudiantes un amplio abanico de recursos y servicios, desde un campus virtual intuitivo hasta una biblioteca digital con miles de referencias. El objetivo es crear un entorno de aprendizaje estimulante y enriquecedor.

La IA como herramienta transformadora en la educación

Uno de los temas más relevantes en la agenda de Miguel Arrufat es la integración estratégica de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Lejos de ser una moda pasajera, ve la IA como una herramienta fundamental para el futuro de la educación superior. Su enfoque se basa en un principio fundamental: la IA debe servir para mejorar la experiencia del estudiante y potenciar el trabajo del docente, nunca para sustituir el juicio humano o comprometer la integridad académica.

En UNIR, esta visión se traduce en iniciativas concretas, como el desarrollo de un «lago de contenidos» estructurado y curado. Su objetivo es permitir a estudiantes y profesores acceder a información de alta calidad de forma rápida y eficiente.

Además, la universidad ha publicado un manifiesto sobre el uso ético y responsable de la IA en la educación superior. Es un documento pionero que establece los principios para una integración de esta tecnología que respete la autoría, la integridad y el juicio humano. Este manifiesto se ha convertido en referencia para otras instituciones educativas que buscan navegar los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial.

Un modelo replicable y escalable

En definitiva, el rol de Miguel Arrufat en UNIR es el de un estratega que ha sabido combinar una visión de futuro con una estructura organizativa sólida y un modelo pedagógico innovador. Su liderazgo ha sido fundamental para consolidar al centro como referente de la educación online, una universidad que además de formar a los profesionales del futuro, contribuye a la transformación de la sociedad.

El modelo que ha construido es replicable y escalable, lo que explica su éxito en la expansión internacional. Su compromiso con la calidad, la innovación y la responsabilidad social ha establecido un estándar que otras instituciones educativas aspiran a alcanzar.

La visión de Arrufat demuestra que es posible construir una universidad moderna, flexible y de excelencia, que responda a las demandas del siglo XXI sin comprometer sus valores fundamentales.