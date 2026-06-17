Cómo se escribe vender o bender

Saber si se escribe vender o bender una duda ortográfica que podemos tener. Estas dos palabras se escriben de distinta manera, aunque se pronuncian igual. Para poder entender la importancia de una ‘v’ o una ‘b’ debemos tener en cuenta el significado de estas palabras. No tener clara la letra por la que empiezan nos puede cambiar por completo el significado de la frase. Toma nota de cada una de las definiciones con algunos ejemplos y verás como el resultado final de este proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas, solo una de estas palabras es correcta.

La respuesta es sencilla: la forma correcta es vender, con v.

La palabra deriva del latín vendere y mantiene la letra v desde su origen. Aunque la pronunciación de la b y la v sea muy parecida en español, la ortografía correcta no cambia.

Qué significa vender

Es la acción de transferir la propiedad de bienes o realizar prestaciones de servicios a cambio de una cantidad de dinero. Se trata de un verbo muy usado en el día a día.

Por ejemplo:

Voy a vender mi coche este verano.

La tienda consiguió vender todas las entradas.

Quiere vender su vivienda antes de mudarse.

Esta empresa se dedica a vender productos tecnológicos.

En todos los casos, la escritura correcta es con v.

Por qué muchas personas escriben «bender»

La principal causa de este error es fonética, la b y la v se pronuncian exactamente igual, en España y en Hispanoamérica.

Por esa razón, cuando una persona escucha la palabra vender, no siempre puede identificar con claridad qué letra aparece al inicio.

Como ambas letras producen un sonido muy parecido, los errores ortográficos son relativamente frecuentes.

Un truco fácil para recordar cómo se escribe

Una forma sencilla de evitar la confusión consiste en recordar otras palabras de la misma familia léxica.

Por ejemplo:

Venta

Vendedor

Vendedora

Vendido

Reventa

Todas ellas se escriben con v.

Si recuerdas que venta lleva v, resultará mucho más fácil escribir correctamente vender. Este tipo de asociaciones suele funcionar mejor que memorizar reglas aisladas.

Ejemplos correctos e incorrectos

Veamos algunos casos prácticos.

Correcto:

Quiero vender mi bicicleta.

Necesitamos vender más productos.

Ella trabaja para vender seguros.

Incorrecto:

Quiero bender mi bicicleta.

Necesitamos bender más productos.

Ella trabaja para bender seguros.

Aunque al pronunciarlas suenen prácticamente igual, solo las formas con v son aceptadas por la normativa ortográfica del español.

Otras palabras que generan una duda parecida

La confusión entre b y v afecta a muchas palabras habituales.

Algunos ejemplos frecuentes son:

Vacaciones, no bacaciones.

Ventana, no bentana.

Vivir, no bibir.

Volver, no bolver.

Votar, no botar cuando se refiere a emitir un voto.

En este último caso, además, ambas palabras existen, pero tienen significados distintos. Votar significa elegir mediante sufragio, mientras que botar puede significar arrojar algo, echar una embarcación al agua o rebotar.

Por eso conviene prestar atención al contexto.

Qué dice la Real Academia Española

Según la normativa recogida por la Real Academia Española, el verbo correcto es vender, escrito con v inicial.

Forma parte del vocabulario habitual del español y aparece registrado con el significado de traspasar bienes o servicios a cambio de un precio.

La forma bender no figura como verbo español con ese significado.

Ejemplos de que se escribe vender

Este verbo en forma no personal tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se posee. Vendió la casa por el precio marcado.

Exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las quiera comprar. Intenta vender su coche.

Sacrificar al interés algo que no tiene valor material. Vendió el alma por unos euros.

Dicho de una persona: Faltar uno a la fe, confianza o amistad que debe a otra. Se vendió por intentar mantener el trabajo.

Hacer aparecer o presentar algo o a alguien de una manera hábil y persuasiva. Vendía muy bien sus habilidades.

Dicho de una persona, de una idea, de una conducta y, especialmente, de un producto comercial: Conseguir mayor o menor éxito de ventas o alcanzar aceptación social. Las novelas de amor venden mucho.

Dejarse sobornar. El árbitro se vendió.

Ofrecerse a todo riesgo y costa en favor de alguien, aun exponiendo su libertad. Vendía sus favores a cambio de dinero.

Dicho de una persona: Decir o hacer inadvertidamente algo que descubre lo que quiere tener oculto. Parecía vender su autoestima.

Dicho de una persona: Atribuirse condición o calidad que no tiene. Vendía cualidades que no tenía.

De esta manera sabremos perfectamente escribir vender con ‘v’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.