Cómo se escribe localizado o localisado

Se escribe localizado o localisado es una pregunta o duda que podemos hacernos en más de una ocasión, la ‘s’ y la ‘z’ son consonantes con un parecido razonable. La realidad es que hay una palabra correcta y la otra incorrecta, dependiendo de nuestro texto. Para poder saberlo con total certeza vamos a descubrir el significado de localizado o localisado, solo de esta manera conseguiremos evitar algunos errores a la hora de escribir. Toma nota del verbo correcto.

La forma correcta

La única forma válida es localizado, con “z”. La otra, localisado, simplemente no existe en español. Puede que la hayas visto escrita en alguna ocasión, pero se trata de un error ortográfico bastante común.

Ejemplo:

Correcto: El paquete ya fue localizado en el almacén. Incorrecto: El paquete ya fue localisado en el almacén.

¿Por qué con “z” y no con “s”?

Muy sencillo: porque viene del verbo localizar. Todos los verbos terminados en -izar se escriben con “z”, salvo en aquellas formas que van con “e”. En ese caso, la “z” cambia por una “c” para mantener el mismo sonido.

Yo localicé el fallo.

Nosotros localizamos la dirección.

El problema quedó localizado.

Nunca verás escrito localisado porque la norma es clara: se conserva la “z”.

El origen de la confusión

El lío viene de que al hablar no hay diferencia: el sonido es siempre /s/. Y claro, a veces la mano se va sola y acabamos escribiendo una “s” en lugar de la “z”. Pero la Real Academia Española (RAE) es tajante: la única forma correcta es con “z”.

Ejemplos de uso correcto

El dispositivo fue localizado gracias al GPS.

Hemos localizado al perro que se había escapado.

Los arqueólogos han localizado restos de una ciudad antigua.

¿Ves? En todos los casos, la palabra correcta lleva “z”.

Otros verbos que siguen la misma regla

Para que lo recuerdes mejor, fíjate en estos ejemplos:

Organizar → organizado

Movilizar → movilizado

Tranquilizar → tranquilizado

¿A que nunca escribirías organisado o tranquilisado? Pues con localizado pasa exactamente lo mismo.

Conclusión

La próxima vez que dudes entre localizado o localisado, recuerda: la única forma correcta es con z. Una regla fácil de memorizar es que todos los verbos terminados en -izar se escriben con z, excepto en las formas que llevan “e” (como localicé).

Así que ya lo sabes: escribe siempre localizado y te evitarás errores.

Ejemplos según definiciones

Anota bien cada una de sus definiciones y fíjate con cada ejemplo, descubrir que esconden estas palabras es el primer paso para conseguir escribir correctamente sin faltas de ortografía.

Fijar, encerrar en límites determinados. El anciano desaparecido fue localizado por la zona del castillo, a unos metros del bosque en el que se le vio por última vez, por suerte había un amplio dispositivo que habían fijado correctamente el perímetro en el que buscar al hombre.

Averiguar el lugar en que se halla alguien o algo. Se ha localizado un barco de principios del siglo II a.C. cerca de la desembocadura del río, se trata de un hallazgo realmente sorprendente que tendrá unas consecuencias enormes sobre el estudio de esa época histórica en esta zona.

Determinar o señalar el emplazamiento que debe tener alguien o algo. El ladrón fue localizado en la carretera nacional, no llegó a salir del país.

Toma nota de cómo se escribe para no volver a equivocarte al escribir. Con estos ejemplos, sinónimos y definiciones, el éxito estará asegurado, sabrás que localizado se escribe siempre con ‘z’.