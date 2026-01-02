Cómo se escribe segar o zegar

Se escribe segar o zegar es una pregunta o duda que podemos hacernos en más de una ocasión, la ‘s’ y la ‘z’ son consonantes con un parecido razonable. La realidad es que hay una palabra correcta y la otra incorrecta, dependiendo de nuestro texto. Para poder saberlo con total certeza vamos a descubrir el significado de segar solo de esta manera conseguiremos evitar algunos errores a la hora de escribir. Toma nota del verbo correcto y de su definición.

Una duda habitual

La duda entre segar o zegar es más habitual de lo que parece y aparece con frecuencia cuando escribimos deprisa o no tenemos la palabra muy interiorizada. En el habla cotidiana ambas formas suenan igual para muchas personas, así que el problema no suele surgir al decirla, sino cuando toca escribirla. En ese momento llega la inseguridad: ¿lleva s o z?

La forma correcta es segar, escrita con s. Este verbo está perfectamente recogido en el diccionario y se utiliza para expresar la acción de cortar algo de manera limpia y directa, especialmente hierba, trigo u otros cereales. También es muy común su uso en sentido figurado, por ejemplo cuando se dice que algo “segó una vida” o “segó una carrera”, dando a entender que se interrumpió de forma brusca.

Zegar con z

Por el contrario, zegar, con z, no existe en español. No aparece en el diccionario ni se considera una variante válida. Se trata simplemente de un error ortográfico bastante comprensible, provocado sobre todo por la pronunciación. En muchas zonas del mundo hispanohablante, la s y la z se pronuncian igual, lo que hace que al escribir tengamos que decidir la letra “a ciegas”.

El verbo segar procede del latín secare, cuyo significado es “cortar”. De esa misma raíz etimológica proceden palabras como sección, segmento o seccionar, todas relacionadas con la idea de dividir o cortar algo en partes. Este origen explica por qué el verbo siempre se escribe con s y nunca con z.

Para verlo más claro, basta con algunos ejemplos de uso correcto:

El agricultor madrugó para segar el campo antes del calor.

El granizo segó la cosecha en cuestión de minutos.

La enfermedad segó su vida de forma inesperada.

En todos los casos, el verbo transmite una acción contundente, rápida y definitiva, tanto en sentido literal como figurado.

Un truco

Un truco sencillo para no equivocarse es pensar en las palabras derivadas. De segar salen términos como segadora, segado o segadora automática, todos escritos con s. Si zegar fuera correcto, también existirían formas como zegadora o zegado, y eso no ocurre.

Etimología

Entonces, ¿por qué tanta gente escribe “zegar”? La explicación está, de nuevo, en la pronunciación. En la mayor parte de España y en casi toda América Latina, no hay diferencia sonora entre la s y la z. Al no escucharse el contraste, el error pasa fácilmente al texto escrito, sobre todo en palabras que no usamos con frecuencia.

Otro consejo práctico es recordar que muchos verbos que empiezan por “seg-” se escriben con s: seguir, segregar, segmentar, segar. Crear este tipo de asociaciones mentales ayuda mucho a fijar la ortografía correcta.

Ejemplos según definiciones

Se trata de un verbo que tiene algunas peculiaridades que debemos conocer, empezando por una definición en concreto.

Cortar mieses o hierba con la hoz, la guadaña o cualquier máquina a propósito. Segó la hierba para que pudiera empezar a diseñar el jardín, tenía el espacio para poder hacerlo, pero le faltaba despejar un poco la zona para poder analizar qué y cómo poner.

Cortar de cualquier manera, y especialmente lo que sobresale o está más alto. Segar la cabeza, el cuello. Segaba todo lo que sobraba en el jardín, iba eliminando lo que sobresalía más de la cuenta para que se viera un poco más ordenado y limpio.

Cortar, interrumpir algo de forma violenta y brusca. Segaron sus aspiraciones profesionales de golpe, solo podía esperar que surgiera otra oportunidad para poder seguir creciendo en otra empresa más agradable o prospera.

En resumen, si alguna vez dudas entre segar o zegar, no hay margen de error: la forma correcta es segar. Es la única aceptada, la que aparece en el diccionario y la que debes usar tanto en contextos agrícolas como en expresiones figuradas. Zegar, aunque se oiga, no es correcta en español.