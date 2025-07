Cómo se escribe honorario u onorario

En el caso de las palabras honorario u onorario podemos tener una duda sobre la forma de escribirse. Ambas se pueden pronunciar igual, pero solo una será la correcta dependiendo del contexto, la otra formará parte de un grave error a la hora de escribir. Para evitar cometer este tipo de errores nada mejor que conocer a fondo cada palabra y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones. Toma nota de las palabras honorario u onorario descubre de dónde vienen y empieza a utilizarlas de la forma más adecuada, solo así evitarás cometer una falta de ortografía al escribir.

En el idioma español, es común encontrarse con dudas ortográficas, especialmente cuando se trata de palabras que suenan similares. Una de estas confusiones frecuentes es entre “honorario” y “onorario”. La forma correcta, reconocida por la Real Academia Española (RAE), es honorario, con h. La palabra “onorario”, sin h, no existe en español y, por tanto, debe considerarse incorrecta.

¿Qué significa “honorario”?

La palabra “honorario” tiene varios usos dependiendo del contexto, y puede funcionar como adjetivo o como sustantivo.

Como adjetivo, se usa para referirse a un título o cargo que se concede como distinción, pero sin obligación de trabajo ni remuneración económica. Por ejemplo:

El cónsul honorario asistió al evento protocolario.

Fue nombrado presidente honorario de la asociación.

En este uso, “honorario” implica honor o prestigio, y está relacionado con el valor simbólico del reconocimiento, no con una función ejecutiva activa.

Como sustantivo plural (“honorarios”), se refiere a la remuneración económica que recibe un profesional por sus servicios, especialmente si trabaja de manera independiente o por cuenta propia:

El abogado cobró sus honorarios tras finalizar el caso.

Los honorarios del arquitecto estaban estipulados en el contrato.

En este sentido, los “honorarios” se diferencian de un salario o sueldo regular porque no implican necesariamente una relación laboral continua o subordinada. Son comunes en profesiones como medicina, derecho, contaduría, diseño gráfico, entre otras.

Origen de la palabra

La palabra “honorario” proviene del latín honorarius, que está relacionado con honor, es decir, estima, reconocimiento o prestigio. La raíz latina explica por qué la forma correcta lleva h, ya que la mayoría de las palabras derivadas de honor en español conservan esta letra inicial, como honesto, honor, honroso o honradez.

¿Por qué se produce la confusión?

La confusión entre “honorario” y “onorario” se debe a que la h en español es muda; no se pronuncia. Como resultado, muchas personas al escribir por oído omiten esta letra creyendo que es innecesaria. Esto es especialmente común en palabras que no se utilizan frecuentemente o que se han aprendido de forma oral, sin contacto previo con su forma escrita.

Sin embargo, en ortografía del español, la h tiene valor gráfico aunque no fonético. Es decir, aunque no se escuche, su presencia o ausencia puede determinar si una palabra es correcta o no.

Consejos para evitar el error

Para recordar la forma correcta:

Asocia “honorario” con “honor” y “honorífico” , palabras que claramente se escriben con h.

, palabras que claramente se escriben con h. Cuando tengas dudas, consulta un diccionario de la lengua española, como el de la RAE.

Presta atención al corrector ortográfico de los procesadores de texto: usualmente marcarán “onorario” como un error.

de los procesadores de texto: usualmente marcarán “onorario” como un error. Lee con frecuencia textos formales o profesionales, donde el término “honorario” se usa en contextos legales, académicos o institucionales.

Ejemplos

Si quieres mejorar tu escritura toma nota de estas definiciones y ejemplos, solo de esta manera conseguirás recordar que honorario se escribe con ‘h’.

Que sirve para honrar a alguien. Es un honorario precioso en recuerdo de tu marido.

Dicho de un título o de un cargo: Que se tiene con los honores, pero sin las responsabilidades y funciones efectivas que conlleva. Recibe un honorario por cada trabajo.

Dicho de una persona con un título o un cargo: Que tiene ese título o cargo como honorario. Presidente honorario. Es el presidente honorario de la empresa.

Gaje o sueldo de honor. No puedes pagar mis honorarios.

Importe de los servicios de algunas profesiones liberales. Los honorarios del abogado deben pagarse antes.

Conclusión

En resumen, la forma correcta es “honorario”, con h, tanto cuando se usa como adjetivo para describir un cargo simbólico, como cuando se refiere al pago por servicios profesionales. La variante “onorario” es incorrecta y no debe utilizarse. Conocer bien esta diferencia es útil no solo para escribir correctamente, sino también para entender mejor el valor de ciertas palabras en contextos formales y profesionales.