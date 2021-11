Las ovejas son de los animales de pastoreo más famosos del mundo. Viven en casi cualquier lugar y son muy populares en la cultura del entretenimiento. Por lo general se asocia animales dóciles y calmados, así que es muy común verlas en toda clase de textos. Es probable que ya sepas cómo se escribe, pero si no, vamos a explicarlo todo en este post.

Etimología de oveja

La palabra oveja tiene su origen en el término latino ovícula. Contiene el diminutivo y sufijo cual. En un principio, el sustantivo en altin ovis se usaba para corderas ovejos o cualquier especie ovina. Tampoco tenía ninguna acepción de sexo porque se designaba igualmente para machos y hembras. Sin embargo, debido a que los rebaños se componen principalmente de hembras, oveja se quedó para designar a las hembras.

El carnero, por su lado, quedó con el nombre de aries o berbés. Es de este término que se desprende el sustantivo francés brebis que significa oveja. Cuando quieras referirte a una oveja en inglés, deberás usar el sustantivo femenino sheep.

Frases en las que se usa sheep

Para facilitar el aprendizaje de este idioma a niños y adultos, aquí presentamos algunas frases de ejemplo:

Debido a que estamos hablando de animales de pastoreo, vamos con una imagen relacionada al campo. A butterfly landed on the sheep ‘s back. Lo que equivale a decir que una mariposa se posó en el lomo de la oveja.

Ahora seguimos con un tema que preocupa mucho a los protectores de animales. Even worse than that it is the lactating ewes that are disappearing. Lo que en español quiere decir: Aunque peor es la situación de las ovejas lactantes.

Sabemos que Dolly fue la primera oveja que fue clonada. Dolly the sheep was neither the first nor the last cloned animal. La oveja Dolly no fue ni el primer ni el último animal clonado. Sigamos con otro de la oveja Dolly After all, 277 unsuccessful attempts were needed to produce the first living cloned sheep. Y es que para obtener la primera oveja clonada con vida fueron necesarios 277 intentos fallidos.

Para terminar, volveremos al campo. The sheepdog drove the sheep back into the fold, lo que es igual a El perro ovejero condujo las ovejas de regreso al redil.