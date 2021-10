En estos días muchos hemos regresado a la oficina. Como lo del menú a diario está complicado, porque se nos dispara el presupuesto, tiramos de tupper casi cada día. Ahora Zara lanza la novedad que va a solucionar tus problemas para llevar la comida (y muchas otras cosas) a la oficina.

Este organizador es lo más, y su diseño es perfecto para dejar diferentes enseres, con el fin de que no se mezclen entre sí.

¿Cómo es la novedad de Inditex que vas a querer por su practicidad?

Zara lanza la novedad que va suponer organizar todas tus cosas en una solo producto. Hablamos del pack 3 organizadores Vichy, que está en tejido engomado con el estampado del momento.

Además se cierra cómodamente mediante cremallera y aporta doble asas de mano. Sus medidas, para que sepas más sobre este artículo y tomes nota es de: Grande: Alto x Ancho x Fondo 26 x 33 x 10 cm; Mediano: Alto x Ancho x Fondo 18 x 24 x 9 cm; y el Pequeño: Alto x Ancho x Fondo 14 x 24 x 9 cm.

Su precio es de 29,99 euros, y la parte exterior va en color azul, si bien lleva más colores dentro según el tamaño de cada parte del organizador. ¡Nos encanta este diseño en tendencia que quedará perfecto con tus looks!

Cuidados del producto

Desde Zara dan a conocer que trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud y calidad de sus productos.

El estándar Green to Wear 2.0 tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Para ello han desarrollado el programa The List de Inditex que ayuda a garantizar tanto la limpieza de los procesos productivos como la seguridad y salud de las prendas.

Su material es el asa de 100% poliéster, mientras que el material principal es de 100% poliuretano, el forro está elaborado de 60% poliéster y 40% algodón.

Para cuidar de esta prenda basta con limpiarla con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

Especifican que no se debe usar lejía ni blanqueador, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora, etc.

Es un artículo que está dentro de la colección de accesorios que Zara contiene, más allá de sus prendas de vestir tan características de la firma. Esto hace que sus complementos sean cada vez más numerosos y que nos hagan la vida mucho más fácil.