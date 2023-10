Vuelven a Decathlon las deportivas Adidas con más estilo y a un precio rebajadísimo

Las zapatillas deportivas son el tipo de calzado más vendido en todo el mundo, perfecto para personas de cualquier edad y en prácticamente cualquier situación, un calzado cómodo y versátil al que sacarle muchísimo partido en cualquier momento de tu vida. Hoy te mostramos las míticas deportivas Adidas blancas cargadas de estilo que por fin han vuelto a Decathlon y que te puedes llevar con un descuentazo increíble que ni te vas a creer… ¡corre que vuelan!.

Adidas es una de las firmas deportivas más famosas del mundo, además de la segunda en datos de venta tras la imbatible Nike, ambas dominadoras absolutas de uno de los mercados más competitivos de las últimas décadas. En Decathlon puedes encontrar cientos de artículos de Adidas, tanto ropa como calzado, accesorios, complementos o equipamiento, muchos de ellos rebajadísimos de precio.

Las deportivas Adidas blancas de Decathlon que tienen descuentazo

Se trata de las Zapatillas Mujer adidas Hoops 3.0 blanco, unas zapatillas concebidas para salir a caminar que te proporcionarán la mayor comodidad y un estilazo increíble que podrás combinar con infinidad de looks. Actualmente cuentan con un súper 19% de descuento que dejan su precio final en 52,99 euros, un chollazo de locos que no puedes dejar pasar ya que no es habitual encontrarlas tan rebajadas.

Estas fantásticas deportivas Adidas blancas son de estilo sneaker, inspiradas en las zapatillas de baloncesto y con un estilo tan versátil que te combinarán con todo. Entre sus características más interesantes destaca el hecho de que son de color blanco, ideales para seguir esa moda que hay actualmente de que las deportivas blancas son un tesoro que hay que tener en el armario para lucir siempre que podamos.

En su diseño verás su icónica suela de goma Cupsole que proporciona una gran resistencia, además de otros detalles como que está adornada con un discreto logo de Adidas que le da un toque muy elegante y una excelente amortiguación para que la comodidad esté presente a cada paso. Con cierre de cordones, en los laterales están presentes las tres míticas bandas de Adidas en color azul celeste, y en la caña tiene una línea gruesa en color azul.

Si buscas un calzado cómodo y versátil, no cabe duda de que estas deportivas Adidas blancas son todo un puntazo que te va a encantar regalarle a tus pies para que vayan cómodos y puedan caminar durante horas si fuera necesario.