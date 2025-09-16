Vuelve la freidora de aire de 9 litros de Lidl: el chollo para familias que llega a las tiendas arrasando

Volver a casa después de una jornada larga y poder preparar la cena sin líos, sin manchar demasiado y, encima, sin aceite es algo que muchos sueñan, pero que es algo real y del todo posible, si tenemos en cuenta que eso es justo lo que promete el nuevo lanzamiento de Lidl: la freidora de aire caliente 9 en 1, un aparato que ha vuelto a la tienda con fuerza y que, como en anteriores ocasiones, lo está petando.

No es la primera vez que aparece en catálogo, y cada vez que lo hace, el efecto es el mismo: se agota. Esta freidora de Lidl tiene algo que engancha. Su diseño moderno, su capacidad para cocinar de todo y su precio (menos de 80 euros) la convierten en ese producto que muchos quieren tener en casa. No sólo por moda, sino porque funciona, y lo hace bien. Está pensada para familias, pero también para quienes quieren ganar tiempo en la cocina. Con un panel táctil muy sencillo, una ventana grande para ver cómo va todo y un montón de funciones, es de esos electrodomésticos que se quedan fijos en la encimera.

Vuelve la freidora de aire de 9 litros de Lidl

La llaman freidora, sí, pero lo cierto es que hace mucho más. Este modelo de Lidl funciona también como parrilla y deshidratador, lo que permite cocinar desde unas simples patatas hasta frutas deshidratadas o un pollo entero girando sobre sí mismo. Y lo mejor de todo es que no hace falta usar aceite, y eso ya es un punto a favor si quieres comer más sano.

Tiene 10 programas automáticos para que no tengas que preocuparte de temperaturas ni tiempos, y una pantalla táctil que lo pone fácil. Con esta freidora de Lidl puedes freír, asar, hornear, gratinar, recalentar, cocinar al vapor e incluso tostar. Y todo en un sólo aparato. Es como tener medio horno, una plancha y una vaporera, todo junto.

Ideal para familias gracias a su capacidad y sin complicaciones

Una de las cosas que más llaman la atención de esta freidora de Lidl es su capacidad interior de 12 litros, algo que no se ve todos los días en este tipo de electrodomésticos. Eso permite, por ejemplo, cocinar para varias personas a la vez sin tener que ir en tandas. La cesta giratoria, por ejemplo, admite hasta 750 gramos de patatas, aunque el punto ideal está en los 350 g para que queden más crujientes.

Pero no es sólo cuestión de espacio. Viene equipada con una cantidad de accesorios que no siempre se incluyen en otras freidoras de este tipo: tres bandejas de rejilla, una bandeja continua, un set de pinchos, una cesta giratoria, el asador para pollo y un asa para sacarlo todo sin quemarte. Todo es apto para el lavavajillas, lo que facilita bastante las cosas después de cocinar.

Sin aceite, sin olores y sin sorpresas desagradables

Uno de los grandes atractivos de esta freidora es poder cocinar sin grasa añadida. El aire caliente circula por el interior a gran velocidad, lo que permite obtener alimentos dorados y sabrosos sin necesidad de bañar nada en aceite. Además, no deja olores fuertes en la cocina, no salpica, y al no haber aceite usado, no hay que estar limpiando restos pegajosos.

Se puede regular la temperatura entre 40 °C y 200 °C, y el temporizador te deja programar desde 1 minuto hasta una hora completa, o incluso hasta 24 horas si lo usas como deshidratador. La ventana panorámica XL ayuda mucho, porque puedes ver cómo va el cocinado sin abrir la puerta cada dos por tres.

Un precio muy competitivo frente a otras marcas

Por 79,99 euros, es complicado encontrar un electrodoméstico tan completo. Las freidoras de aire grandes, sobre todo las que tienen tantas funciones y accesorios, suelen irse fácilmente a los 120 o 150 euros. Y si además traen libro de recetas, ya ni hablamos. Pues bien, esta lo incluye todo, incluso ideas para empezar desde el minuto uno.

Además, Lidl mantiene la política de envío gratuito ya que sólo se vende online, y la posibilidad de financiarla desde 2,72€/mes. Para muchas familias, eso es una ayuda más para animarse a probar una forma nueva de cocinar, más limpia, rápida y saludable.

En definitiva, si cocinas a diario, tienes niños o simplemente te gusta comer bien sin perder tiempo, esta freidora es una muy buena inversión. Es de esos aparatos que no compras para usar una vez y guardar: con todas las opciones que ofrece, puedes desayunar, comer y cenar con ella. Desde una tostada hasta un bizcocho o un pollo al ajillo.

Eso sí, como ya ha pasado otras veces, es probable que no dure mucho en stock. Ya está disponible en la web oficial de Lidl, pero conviene no dejarlo para más adelante si realmente estás interesado. Porque sí, está volviendo a arrasar.