Lidl no deja de sorprender: la freidora de aire de 12 litros que revoluciona sus tiendas

Si eres amante de la cocina (y si no lo eres también), seguro que conocerás la existencia de las freidoras de aire, ese pequeño electrodoméstico que ha revolucionado la forma en que preparamos nuestras comidas favoritas. Pero, si aún no has tenido la oportunidad de probar una, es hora de que prestes atención. Las freidoras de aire son conocidas por su capacidad para cocinar alimentos de manera rápida y eficiente, utilizando muy poco o ningún aceite. Esto las convierte en una alternativa saludable para aquellos que disfrutan de la comida frita, pero quieren evitar las grasas saturadas. Y ahora, Lidl ha decidido dar un paso más allá, presentando una freidora de aire que ha revolucionado por completo sus tiendas, ya que tiene ¡capacidad de 12 litros!. Este electrodoméstico no sólo promete ofrecerte comidas rápidas y deliciosas, sino que también te da la libertad de experimentar con un sinfín de recetas, todo sin complicaciones.

Ahora, si piensas que todas las freidoras de aire son iguales, prepárate para una sorpresa. La nueva freidora de aire de 12 litros de Lidl no es sólo una freidora común y corriente. Estamos hablando de un modelo multifuncional que combina la freidora de aire caliente con un grill y un deshidratador de alimentos, todo en uno. Sí, has leído bien. No solo puedes freír sin apenas aceite, sino que también puedes deshidratar frutas, verduras y más, o incluso asar a la parrilla con su sistema rotatorio. Este aparato lo tiene todo, y lo mejor de todo es que está diseñado para aquellos que aman la cocina, pero que prefieren ahorrar tiempo y esfuerzo en sus preparaciones. Además, su amplia capacidad hace que sea ideal para familias numerosas o para quienes disfrutan organizando cenas y eventos.

La freidora de aire que se agota en Lidl

La freidora de aire de Lidl, de la marca Silvercrest, es mucho más que un simple electrodoméstico. Esta marca es conocida por ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles, y su freidora de aire de 12 litros no es la excepción. Con 1700 W de potencia, te permitirá preparar una gran variedad de platos de forma rápida y sin complicaciones. Además, gracias a su gran ventana transparente, podrás vigilar el proceso de cocción en todo momento sin tener que abrir la puerta y perder calor. Esto se traduce en alimentos más crujientes por fuera y jugosos por dentro, una combinación perfecta para cualquier ocasión. Sin duda, este modelo ha causado furor en las tiendas de Lidl, convirtiéndose rápidamente en uno de los productos más buscados.

Una freidora que es 9 en 1

La freidora de aire 9 en 1 de Lidl es verdaderamente versátil, ofreciéndote una amplia gama de funciones en un solo electrodoméstico. Desde freír sin aceite hasta asar, gratinar, hornear, tostar e incluso deshidratar alimentos, este modelo cubre prácticamente todas las necesidades culinarias que puedas imaginar. Imagina poder cocinar un pollo entero con la parrilla giratoria, preparar crujientes patatas fritas o hacer una tanda de deliciosos muffins sin tener que encender el horno. Con 12 litros de capacidad, tienes suficiente espacio para cocinar para toda la familia o para preparar grandes cantidades de comida en una sola sesión.

Entre las funciones destacadas, la freidora cuenta con 10 programas preconfigurados que te facilitan mucho la vida. Ya no tendrás que adivinar cuánto tiempo o a qué temperatura debes cocinar cada plato; solo seleccionas el programa adecuado en la pantalla Easy Touch y dejas que el aparato haga el resto. Además, la temperatura es ajustable entre 40 °C y 200 °C, lo que te permite personalizar la cocción según tus preferencias.

Diseño e innovación

Una de las características que más llama la atención de este modelo de freidora de aire es su diseño innovador y funcional. No sólo cuenta con una pantalla táctil intuitiva, sino que su gran ventana transparente XL te permite seguir el proceso de cocción de principio a fin. De esta forma, puedes asegurarte de que tus alimentos queden perfectos, ya sea que estés dorando, asando o deshidratando.

Además, viene equipada con una serie de accesorios que amplían aún más sus posibilidades. Desde bandejas de rejilla para hornear y deshidratar, hasta una parrilla giratoria y un cestillo redondo también giratorio, podrás adaptar la freidora a las necesidades de cada receta. Y si te preocupan las tediosas tareas de limpieza, ¡no temas! Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, lo que simplifica enormemente el proceso de limpieza después de cada uso.

Accesorios y funcionalidad adicional

La freidora incluye una serie de accesorios que la hacen aún más atractiva para los entusiastas de la cocina. Entre ellos, encontrarás tres bandejas de rejilla ideales para hornear y deshidratar alimentos, una bandeja de horno, una parrilla giratoria perfecta para asar carnes enteras, un cestillo giratorio redondo para freír sin complicaciones y un set de kebab con diez pinchos para preparar deliciosos brochetas. Estos accesorios permiten que la freidora se adapte a una gran variedad de platos, desde carnes y pescados, hasta verduras y postres.

Además, la freidora incluye un recetario para inspirarte con nuevas ideas y sacar el máximo provecho a tu electrodoméstico. Ya sea que desees probar nuevas técnicas de cocina o simplemente busques un enfoque más saludable para tus comidas favoritas, este recetario tiene algo para todos.

Precio y relación calidad-precio

Con un precio de tan solo 99,99 euros, la freidora de aire de Lidl ofrece una relación calidad-precio difícil de igualar. Por menos de 100 euros, obtienes un electrodoméstico multifuncional que no solo te ahorrará tiempo en la cocina, sino que también te permitirá preparar comidas más saludables y sabrosas. La marca Silvercrest se ha ganado la confianza de los consumidores por su durabilidad y rendimiento, y este modelo sigue demostrando por qué es la opción número uno para muchos hogares en Europa.

En resumen, la freidora de aire 9 en 1 de Lidl es una excelente adición a cualquier cocina. Con su capacidad de 12 litros, potencia de 1700 W y versatilidad para manejar múltiples técnicas de cocción, es un verdadero salvavidas para aquellos que buscan simplificar la preparación de comidas sin comprometer el sabor ni la calidad. Ya sea que cocines para una familia grande o simplemente disfrutes de tener un equipo todo en uno a tu disposición, esta freidora es una inversión que vale la pena considerar.