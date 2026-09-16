Von der Leyen abre la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE

La Unión Europea está abierta a que Canadá sea su primer estado asociado. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, se lo ha ofrecido al primer ministro de este país. Esta propuesta se ha producido durante el encuentro de los dos líderes, cuando Mark Carney se ha desplazado hasta Estrasburgo para estar presente en el discurso sobre el estado de la UE que hoy ha tenido lugar y, también, para dar el suyo propio mañana.

Esta propuesta de Ursula von der Leyen marca historia, ya que se produce en un momento en que las relaciones entre Canadá y Estados Unidos no se encuentran en un buen momento. Ahora mismo existe un enfrentamiento entre Carney y el presidente estadounidense, Donald Trump, principalmente por las amenazas arancelarias de su vecino del sur.

«Me gustaría colaborar con usted para allanar el camino para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE», ha asegurado Von der Leyen a Carney durante el encuentro.

«Nuestros vínculos culturales, históricos y personales están profundamente arraigados en el tejido de nuestras sociedades», ha afirmado Von der Leyen sobre la relación entre la UE y Canadá. «Vemos el mundo con los mismos ojos: desde la IA hasta el cambio climático, desde el Ártico hasta la geopolítica. Y hemos permanecido unidos: en relación con Ucrania, la defensa, las materias primas y las cadenas de suministros», ha señalado.

Canadá y Bruselas llevan semanas trabajando en un nuevo marco de cooperación compuesto por distintos acuerdos sobre energía, minerales críticos, inteligencia artificial, educación, investigación o defensa. Por tanto, el acuerdo que se ha puesto sobre la mesa y que se quiere anunciar en la cumbre UE-Canadá de Octubre es muy amplio, pero se enfrenta a la posible oposición de algunos Estados miembros, ya que podría ocurrir lo mismo con otros países con una relación cercana con la Unión Europea como pueden ser Noruega o Reino Unido.

No obstante, el presidente de Canadá, Mark Carney, podrá demostrar su voluntad de estrechar esta alianza el jueves, en su discurso ante los eurodiputados.

Además, Ursula von der Leyen también ha destacado que la UE y Canadá pasarán del acuerdo comercial (CETA) a una «alianza para el futuro» con el objetivo de «crear un espacio de prosperidad común y seguridad económica».