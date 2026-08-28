La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido abiertamente la enorme dependencia que mantiene Europa de China. Así lo ha hecho la política alemana en un discurso pronunciado en Francia, en el cual ha admitido que la Unión Europea depende «en más del 80% para muchas materias primas críticas, y en el 90% para algunas tierras raras». Así, la líder del Ejecutivo comunitario ha asegurado que teme que esta debilidad se aproveche y se utilice «como moneda de cambio», por lo que ha amenazado al gigante asiático con abrir más investigaciones comerciales si eso sucediera.

Durante dicha intervención, Von der Leyen ha reivindicado la «equidad por parte de los competidores extranjeros», haciendo un especial hincapié en China. «China es un socio económico clave», ha asegurado para posteriormente sentenciar que quiere «reducir el riesgo sin romper lazos».

«Ser socio no significa aceptar desequilibrios permanentes», ha advertido la presidenta de la Comisión Europea. «Algunas empresas chinas reciben hasta ocho veces más subvenciones que empresas comparables en la OCDE», ha desvelado.

La política alemana ha detallado que «las importaciones chinas a la UE han aumentado un 45% en cinco años», mientras que las exportaciones comunitarias al gigante asiático «están disminuyendo». El resultado es un déficit comercial con China que asciende a «casi 1.000 millones de euros diarios»: «Y, a principios de este año, aumentó otro 10%».

Von der Leyen también ha afirmado que «este año, por primera vez, todos los Estados miembros tienen un déficit comercial con China», mostrando que esto es una tendencia común de los Veintisiete. Una dependencia que afecta de forma especial al sector secundario: «Algunas estimaciones sugieren que más de la mitad de la industria europea se enfrenta ahora a la competencia de China».

Bruselas amenaza a China

La máxima autoridad del Ejecutivo comunitario ha afirmado que esto «no es solo una cuestión de precio», sino que «China controla eslabones clave en nuestras cadenas de suministro». «Dependemos de China en más del 80% para muchas materias primas críticas, y en el 90% para algunas tierras raras», ha explicado.

Esa situación pone en jaque la soberanía económica de la Unión Europea, pues puede usarse políticamente: «Hemos visto que esta dependencia puede usarse como moneda de cambio en nuestra contra». Eso es lo que teme Von der Leyen, por lo que se ha propuesto «garantizar que se respeten las condiciones justas».

«El diálogo con China sigue siendo necesario, pero debe dar resultados», ha sentenciado. «Y cuando el diálogo no sea suficiente, debemos estar preparados para utilizar plenamente nuestros instrumentos», ha continuado.

«Solo el año pasado, abrimos más de 30 nuevas investigaciones de defensa comercial, casi el triple del promedio histórico», ha afirmado. «Las medidas que ya hemos adoptado protegen más de 600.000 empleos europeos, y estamos intensificando significativamente las investigaciones», ha asegurado.

Es decir, la presidenta de la Comisión Europea ha amenazado a China con nuevas investigaciones y, por tanto, potenciales restricciones comerciales si no colabora en la reducción de la dependencia que Europa mantiene con dicha nación asiática.