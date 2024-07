La verdad sobre el ‘day trading’ y cómo puede mejorar tu vida

El atractivo de ganar dinero de forma fácil y rápida invirtiendo en mercados financieros es innegable y nos encanta. Sin embargo, esa es precisamente la premisa más errónea y peligrosa para acercarse al day trading. El libro Day trading ganador del economista italiano Lorenzo Gianninoni resume toda una vida de aprendizaje, quince años aplicando conocimientos y diez años ayudando a miles de personas. El propósito del libro lleva a preguntarse: ¿Se puede ganar con el day trading? ¿Es peligroso? ¿Es fácil? ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguirlo? ¿Cómo puedo aprender a generar ingresos especulando en los mercados? Es, en definitiva, una guía básica para conseguir las habilidades necesarias y los objetivos de inversión.

Pero ¿qué es exactamente? El day trading o intradía hace referencia a las operaciones bursátiles de compra y venta de activos en las que se abren y cierran posiciones en el mismo día. No es de extrañar, pues, que el autor nos enseñe todas las tácticas y estrategias que llevan al éxito e, incluso, a convertir los errores en aciertos. Descubres, asimismo, con la lectura, que aprender a ser trader te ayuda a mejorar en todo lo demás. Aunque hablamos de un solo libro, dentro de él encontramos dos partes diferenciadas, información técnica de cómo operar en los mercados financieros y los mejores consejos motivadores, ya que la psicología también influye en nuestras decisiones de inversión.

El autor del libro, publicado por la editorial italiana Hoepli, a lo largo de sus 160 páginas muestra el poder motivacional de sentirse capaz, de creer que puedes o, incluso, que tienes derecho. «¡Ganar dinero es maravilloso!», de esta forma tan sugerente y persuasiva comienza la introducción. Al mismo tiempo, matiza la importancia de la racionalidad y la técnica, porque cada paso debe ir acompañado de prudencia, de cálculo y de no dejarse llevar por el arrebato del momento. Sobre todo, recalca no pretender hacerse rico de la noche a la mañana y tener en cuenta la famosa frase There ain’t no such thing as a free lunch, que traducida de forma coloquial en español sería «nadie regala nada» o «nadie da duros a cuatro pesetas».

El day trading

¿En qué mercados se puede hacer intradía? El day trading puede aplicarse a cualquier tipo de activo: acciones, materias primas, divisas o criptomonedas. Lo prioritario es encontrar un mercado con una volatilidad de precios que permita abrir y cerrar operaciones en el mismo día. Gianninoni también da respuestas a cómo funcionan las bolsas y a qué estímulos responden. Señala, cómo no, cuáles son los principales riesgos a la hora de invertir a los que se enfrenta el inversor y las precauciones a tomar para protegerse y evitar disgustos. Es recomendable siempre diversificar el riesgo, en otras palabras, no hay que poner todos los huevos en el mismo cesto. Conceptos esenciales de bolsa que son explicados por el autor.

Lorenzo Gianninoni es economista y day trader, con más de una década de experiencia en mercados financieros, especializado en futuros. Es también formador de traders para enseñar a operar con eficacia y mejorar sus habilidades. De mentalidad liberal y emprendedora, es un gran defensor de un pragmático y eficaz método para hacer trading: «aprender a no operar, es decir, tener reglas claras y retener las ansias de saber dónde entrar, cuándo hacerlo y por qué; y, ante todo, bloquear el voraz deseo de ganar dinero de inmediato». Ha escrito varios libros, entre ellos, Day trading en una semana (2014) y El pequeño libro del day trading (2018).