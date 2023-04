Dos ex presidentes de la Agencia Tributaria consultados por OKDIARIO consideran que el uso de la institución para detener el cambio de sede de Ferrovial de España a Países Bajos «es inaudito y escandaloso». En la contraofensiva del Gobierno para evitar a toda costa y hasta última hora el traslado, que debe aprobarse en la Junta de Accionistas que la compañía celebra este jueves, no se ha reparado en medios. El último intento ha sido el envío de una carta del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, al presidente de Ferrovial para que reconsidere su posición, pues en opinión del Ministerio que dirige Nadia Calviño, no hay motivo económico alguno para instalarse fuera de nuestro país.

En la misiva, el número dos del Departamento asegura que la compañía podrá cotizar en la Bolsa de Nueva York sin necesidad de trasladar su matriz a Países Bajos, aunque la empresas sigue sosteniendo que no es así. A tres días para que los accionistas de Ferrovial voten el cambio de sede, el Gobierno le pide que así lo transmita a los accionistas en la junta general del próximo jueves. Según el miembro del Gobierno, los análisis efectuados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el propio Ministerio concluyen que no es necesario el traslado de sede para cotizar directamente en Wall Street. Es decir, que el Gobierno también ha utilizado a estas instituciones teóricamente independientes para perseguir sus objetivos, un hecho igualmente inédito.

Ahora le ha tocado el turno a la Agencia Tributaria. El Gobierno advierte a Ferrovial de que si se comprueba que el traslado sólo obedece a razones fiscales, a fin de aprovecharse de los beneficios impositivos de una fusión entre compañías, que están exentos de tributación, éstos se perderían, con lo que la rentabilidad del cambio se vería mermada. Los ex presidentes de la Agencia Tributaria consultados consideran que «el mero hecho usar la institución en tono premonitorio y de amenaza rebasa todos los códigos de conducta por el que deben regirse las entidades profesionales e independientes que trabajan con asuntos tan sensibles como los impuestos».

Que se fije de antemano la eventual posición de la Agencia sin haber estudiado a fondo los motivos económicos que esgrime Ferrovial para su cambio de sede es una anomalía, que va claramente orientada a provocar un efecto disuasorio contra cualquier otra compañía que esté valorando esta posibilidad, aducen los medios citados. Los dos ex jefes tienen claro que el mero hecho de haber mencionado a la Agencia augura que la van a utilizar como ariete, que la amenaza se va a llevar a cabo, lo cual abre un camino de futuros litigios, cada uno de los concernidos defendiendo su posición hasta las máximas instancias, en este caso del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo, lo que puede alargar mucho tiempo la resolución final». Un inspector de Hacienda todavía en activo asegura a OKDIARIO que «desgraciadamente, éste es el modo de funcionamiento que se ha impuesto en la Agencia: si te sales del carril, serás finalmente perseguido».

Tras las presiones, Ferrovial prepara un informe pericial meticuloso sobre las ventajas económicas que le reporta el cambio de sede, que básicamente consisten en aumentar las oportunidades de negocio de la compañía, acceder a una financiación más barata, disponer de mayor liquidez y ganar más dinero. La compañía defiende que no existe actualmente ninguna estructura que habilite a una sociedad española cotizada para negociar sus acciones en los mercados de valores de Estados Unidos de forma directa. Según la información disponible, para crear esa estructura hace falta dar, primero, solución a una serie de cuestiones técnicas y operativas, que incluye la compatibilidad tecnológica, rebalanceos, reconciliaciones de saldos o protocolos de información, entre otros. «Ello requiere tiempo y la voluntad de los operadores y reguladores implicados», ha justificado la empresa, concluyendo que «a día de hoy las sociedades cotizadas españolas no pueden cotizar en Estados Unidos con acciones ordinarias». «Ferrovial debe proponer a sus accionistas alternativas reales y contrastadas, utilizadas con éxito por otras compañías europeas», han zanjado fuentes de la empresa, añadiendo que en otras jurisdicciones europeas -como en Países Bajos- esa doble cotización sí es posible.

Las presiones del Gobierno contra Ferrovial no han cesado desde que la compañía anunció el cambio de sede. Empezaron con ataques personales por parte del presidente Sánchez y de la número dos, Nadia Calviño, y han proseguido desde entonces hasta el punto de que el máximo responsable de la sociedad, Rafael del Pino, está planteándose trasladar igualmente su residencia fiscal fuera de España. El señor del Pino sospecha que el Centro Nacional de Inteligencia lo está investigando, y la implicación de la Agencia Tributaria en el proceso es de momento el último eslabón en este despliegue de acoso continuado.