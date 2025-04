Va a reventar a Lidl y Carrefour: la gente no da crédito a los precios de este supermercado

España cuenta con infinidad de cadenas de supermercados, entre las que suelen dominar aquellas más populares como Lidl o Carrefour. Cadenas que atraen a su clientela, gracias a las grandes ofertas y descuentos que suelen hacer a pesar de que la competencia es feroz. De hecho, un nuevo supermercado con precios bajos y tamaños grandes, está causando furor y más cuando anuncia una nueva apertura, como es el caso ahora en Madrid.

No se trata de una tienda cualquiera ni de un proyecto pasajero. Costco, el gigante estadounidense de los hipermercados por suscripción, está dando pasos de gigante en España, gracias a un modelo de negocio caracterizado por un stock que se vende en formato XXL, para prácticamente todos sus productos. De este modo, los clientes pueden comprar mayor cantidad y todavía pagar precios ajustados, algo por lo que luchan todos los supermercados. Y es que, aunque haya que pagar una cuota anual para poder comprar, quienes han cruzado las puertas de Costco aseguran que la diferencia de precio y calidad compensa con creces. Pero lo más sorprendente es que no estamos hablando sólo de ahorro, sino de una experiencia distinta, donde se pueden encontrar desde productos gourmet hasta televisores, ropa o gasolina más barata.

La llegada del supermercado con los mejores precios

Costco desembarcó hace ya algún tiempo en España, con un ambicioso plan de expansión que amenaza con romper del todo el equilibrio de fuerzas en el sector. En estos momentos, se prepara para la llegada de una nueva tienda en Madrid, donde planea abrir un tercer almacén en Torrejón de Ardoz, junto al centro comercial Oasiz. Si el proyecto sale adelante, no sólo se reforzará su presencia en la capital, sino que también se revalorizará una zona que lleva tiempo intentando reinventarse.

El nuevo Costco de Torrejón

Costco ya cuenta con dos centros en la Comunidad de Madrid, uno en Getafe y otro en Las Rozas, pero su mirada ahora se dirige hacia el Corredor del Henares. La operación, aún pendiente de resolverse por trámites urbanísticos y un embargo sobre los terrenos, supondría un antes y un después para Torrejón de Ardoz. El nuevo establecimiento ocuparía 50.000 metros cuadrados junto al centro comercial Oasiz, lo que reforzaría la zona como un nuevo eje comercial de referencia en la región.

Además, no se trata solo de abrir un almacén más. Esta expansión forma parte de un plan mucho mayor: Costco quiere casi duplicar su presencia en España, sumando nuevas aperturas en ciudades clave como Málaga, Valencia (Paterna) y Asturias (Siero). Si se cumplen los plazos previstos, el número de centros de la compañía en el país pasaría de cinco a ocho, consolidando su apuesta por el mercado español a pesar de las dificultades iniciales.

Las cifras de Costco en España

Costco llegó a España en 2014 con un concepto rompedor, pero desde entonces no ha logrado alcanzar beneficios. ¿Entonces por qué seguir invirtiendo? La respuesta está en los números: en el último ejercicio fiscal, la cadena facturó 544 millones de euros en nuestro país, un 30% más que el año anterior, y logró reducir sus pérdidas un 40%. La dirección de la empresa tiene claro que el crecimiento de ventas y la reducción de costes por unidad son la clave para alcanzar la rentabilidad.

Este crecimiento sostenido, muy por encima de la media del sector, es precisamente lo que está permitiendo a la compañía mirar al futuro con optimismo. A diferencia de otras cadenas que optan por reducir gastos o cerrar tiendas, Costco prefiere arriesgar, ampliar su red de almacenes y consolidarse como una alternativa real para miles de consumidores que buscan precios más bajos sin renunciar a la calidad.

Así son los precios de los supermercados Costco

Parte del éxito de Costco está en su fórmula: se paga una cuota anual (actualmente en torno a los 36 euros), pero a cambio se accede a un surtido de productos que rara vez se ve en otras cadenas. Muchos artículos se venden en formatos grandes, lo que permite reducir los costes por unidad. Además, gran parte de su oferta incluye productos importados directamente desde Estados Unidos, lo que añade un valor diferencial al catálogo.

Quienes lo visitan por primera vez suelen quedar sorprendidos no sólo por la variedad, sino también por lo que cuesta llenar un carro: productos frescos, packs de snacks, electrónica, productos gourmet e incluso gasolina a precios más bajos. En redes sociales, no es raro encontrar a usuarios compartiendo sus compras como si fueran un tesoro escondido. Y no es para menos, porque lo que se ahorra en una sola visita puede compensar la cuota del año.

La llegada de Costco a Torrejón de Ardoz, ¿un impulso para Oasiz?

La llegada de Costco a Torrejón de Ardoz no solo será un golpe en la mesa dentro del sector, también puede marcar un punto de inflexión para el futuro del centro comercial Oasiz. Sus propietarios, Carlotta Iberia y el fondo Cale Street, llevan tiempo buscando comprador, pero hasta ahora ninguna tasación ha superado los 200 millones de euros. La presencia de un gigante como Costco podría cambiar esa dinámica, aumentando el valor de la propiedad y atrayendo a nuevos inversores interesados en revitalizar la zona.

Para el propio municipio, esta operación también supondría un impulso económico significativo. No solo por el empleo directo que se generaría, sino también por el efecto llamada que tendría sobre el comercio local, el transporte y el valor inmobiliario. Torrejón se convertiría en un punto neurálgico de compras para una gran parte del este de Madrid.