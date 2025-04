Va a reventar a Carrefour y Aldi: los franceses vienen a España para comprar en este supermercado

Cada vez que cruzamos una frontera, descubrimos nuevas costumbres, paisajes y sabores. Pero hay algo que sabemos que es común en cualquier país: todo el mundo necesita llenar la nevera. Y lo curioso es que, a veces, ese acto tan cotidiano como hacer la compra puede convertirse en una excusa para hacer kilómetros. Eso es precisamente lo que está ocurriendo entre Francia y España, donde un supermercado español está despertando tanto interés que incluso algunos franceses se animan a cruzar la frontera sólo para visitarlo.

Ahora que vivimos un periodo en el que ahorrar se ha convertido en una prioridad, no sólo en España, sino en gran parte del mundo, encontrar un establecimiento en el que los productos de marca salgan a precio de ganga es casi como encontrar oro. En este contexto destaca un nombre: PrimaPrix, que ha sabido jugar bien sus cartas ya que es una mezcla entre tienda de descuentos y experiencia de compra cuidada, así que como no podía ser de otra manera, ha calado hondo en el público español y ahora también está conquistando a nuestros vecinos del norte. Su propuesta no es sólo llamativa por los precios, sino por lo que representa: calidad, primeras marcas y un surtido que cambia constantemente, por lo que nadie se quiere perder lo que se encuentra en sus tiendas.

Lo más llamativo es que no son sólo los turistas quienes aprovechan su paso por España para pasar por este supermercado. Algunos franceses viajan específicamente con ese objetivo. Porque PrimaPrix, ese outlet de productos de gran consumo, se ha convertido en un fenómeno que traspasa fronteras. Y ahora que ha empezado a instalarse en Francia, está claro que esta cadena no es una moda pasajera, sino una fórmula que ha llegado para quedarse.

El supermercado español que adoran los franceses

La clave del éxito de PrimaPrix está en su modelo. A diferencia de otros supermercados low cost, esta cadena no apuesta por marcas blancas, sino que comercializa productos de primeras marcas (sí, las de toda la vida) a precios mucho más bajos de lo habitual. ¿Cómo lo consiguen? A través de acuerdos con fabricantes europeos que les permiten distribuir excedentes, productos en liquidación o lotes con cambios de envase. Esta fórmula sencilla pero muy eficaz les permite ofrecer descuentos que, en algunos casos, alcanzan el 70%.

Lo que en un principio parecía una apuesta arriesgada ha acabado siendo un acierto rotundo. En 2023, PrimaPrix alcanzó una facturación de 279 millones de euros, creciendo un 43% respecto al año anterior. Hoy cuenta con más de 220 tiendas repartidas por toda España y una plantilla cercana a los 1.500 empleados. Pero más allá de los números, su valor está en haber conectado con un perfil de consumidor muy actual y que como es inevitable, consume redes sociales. Tal vez, esto es lo que ha generado el que muchos franceses aprovechen su visita a España para entrar en un PrimaPrix y deleitarse con sus ofertas.

Y no sólo eso, el supermercado ya ha llegado a Francia con varias tiendas, de modo que su expansión más allá de nuestras fronteras ha comenzando, provocando que muchos franceses deseen poder tener un PrimaPrix cerca, sin necesidad de acudir a España.

Del éxito en España al salto internacional

Lo que empezó como un proyecto español en 2014, hoy se proyecta con fuerza en el mercado francés. PrimaPrix dio su primer paso en el país vecino en 2022, abriendo una tienda en Montreuil, en las afueras de París. Desde entonces, ha ido ganando terreno con aperturas estratégicas en zonas como Boulogne-Billancourt, Pontault-Combault, Asnières y Kremlin-Bicêtre, todas en el entorno de la capital.

Pero 2025 ha marcado un punto de inflexión: la expansión ha salido del núcleo parisino para llegar a ciudades como Lille, donde recientemente se han inaugurado dos nuevos establecimientos. Uno en la céntrica calle León Gambetta y otro, muy próximo, en la calle de Tanneurs. En total, ya suman siete tiendas en Francia, con planes de seguir creciendo en otros rincones franceses como Lyon o Angers. Y para gestionar toda esta actividad, han establecido su sede operativa francesa en pleno centro de París, en el bulevar Haussmann.

El estilo de «descuento chic» que atrae a los franceses

A diferencia de otras cadenas de bajo coste donde el ahorro se nota también en el ambiente, PrimaPrix ha optado por un modelo que cuida la estética y la experiencia. Sus tiendas son limpias, bien iluminadas y organizadas de forma que cada producto luzca como si estuviera en un escaparate. Esta propuesta, que algunos ya definen como descuento chic, encaja muy bien con una nueva generación de consumidores que quiere ahorrar, sí, pero sin renunciar al estilo.

Además, PrimaPrix no se limita a ofrecer los típicos productos básicos. Buena parte de su éxito radica en la variedad: desde alimentación hasta cosmética, pasando por decoración o artículos gourmet. Todo ello con una rotación constante que convierte cada visita en una experiencia diferente. Esa sensación de si lo ves, cógelo ahora porque mañana no estará crea un efecto de urgencia que fideliza, y mucho.