Cocinar la ración exacta para cada persona y que no sobre nada es un arte y es que, ¿quién no ha cocinado un plato de pasta y le ha sobrado para el resto de la semana? Calcular cuánta comida necesitamos no siempre es sencillo, especialmente si no estamos habituados a cocinar. Es por eso por lo que es tan importante contar con algunos utensilios de cocina que nos ayuden a cocinar y a calcular las raciones. ¿Quieres conocer cuál es el utensilio de cocina de Aliexpress que necesitas para hacer la cantidad justa de comida?

Pues a continuación te enseñamos este producto que te encantará y que desearás tener ya mismo. ¡No te lo pierdas si quieres empezar a cocinar la cantidad de comida que realmente vas a comer!

El utensilio de cocina de Aliexpress para pasta

Se trata de un medidor de volumen ajustable para pasta y fideos, un medidor que te ayudará a controlar las porciones justas para que no te sobre nada en el plato. Es un utensilio de cocina muy fácil de usar, por lo que no tendrás ningún tipo de problema a la hora de cogerlo y usarlo.

En este caso cuenta con una guía de porciones ajustables que va desde una a cuatro raciones, es decir, que podrás calcular perfectamente cuánto comerían cuatro personas. Eso sí, una cantidad de comida estándar. Si en tu casa sois de comer mucho, por ejemplo, tendrás que añadir una ración más.

Está hecho de plástico y para usarlo tan sólo tendrás que deslizar la palanca a lo largo del lado del disco. De esta forma podrás abrir el disco y controlar los tamaños de las raciones.

Así de sencillo será a partir de ahora calcular la ración de pasta que vas a preparar, ¡ya no tendrás que estar toda la semana comiendo sobras! Y es que, aunque la pasta dura bien hecha en la nevera, no hay nada mejor que comer un plato recién hecho y no recalentado, ¿no es cierto?

Es el utensilio de cocina perfecto para regalar a recién independizados o a personas que sabes que eso de la cocina no es precisamente lo suyo. Quizá a algún amigo que, después de invitarte a comer, te haya dejado con hambre. Igualmente puede ser una muy buena opción para regalar a las madres y es que, ¿qué madre no se cuela con las cantidades de comida que cocina?

Lo mejor de todo es que tiene un precio tan barato que podrás comprar varios y repartirlos entre tus amigos y familiares. ¿Quieres saber cuánto cuesta? Pues tan sólo 0,73 euros si eres un nuevo usuario. En caso de que ya seas usuario de Aliexpress, y comprador habitual, este utensilio de cocina te saldrá un poco más caro, concretamente nueve céntimos más. Aún así, sigue siendo uno de los productos más baratos que recomendamos, ¡y con razón!

Hazte con tu medidor de pasta (o con varios de ellos) y empieza a cocinar raciones justas para que no te sobre nada de comida para el día siguiente.