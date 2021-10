La nueva Ley de Vivienda anunciada esta semana por el Gobierno de Pedro Sánchez – y muy influenciada por las doctrinas podemitas – ha levantado un gran revuelo en el sector inmobiliario. Sin embargo, este no ha sido el único sector que ha reaccionado a las nuevas medidas. El turismo ha levantado la voz para dejar claro que no entienden como «la nueva ley no recoge ni una sola palabra sobre los pisos turísticos, que han influido en la subida de los precios del alquiler».

De este modo, esta misma semana el vicepresidente de Exceltur, José Luis, Zoreda, afirmaba que no entienden «como la nueva Ley de Vivienda no recoge ni una sola palabra sobre la regulación de la actividad de los pisos turísticos, algo que desde el sector se lleva reclamando durante muchos años». Por su parte, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) emitió este viernes un comunicado criticando los efectos negativos que genera el desarrollo incontrolado de las viviendas vacacionales y urgiendo al Gobierno a intervenir en su legislación.

La patronal del turismo denunciaba así que el desarrollo «ilimitado» de los pisos turísticos ha provocado una disminución de la oferta y, por tanto, «el consiguiente incremento de su precio». Cehat destaca, además, que en los centros urbanos y destinos turísticos más demandados la proliferación de los pisos turísticos ha dado lugar a una caída superior al 25% de la oferta de las viviendas en alquiler.

La mayoría de las ciudades del mundo, tal y como apuntan los hoteleros, están buscando sistemas para «provocar una contención de precios», el aumento de la oferta pública o privada de vivienda y el acceso de los jóvenes al mercado. En línea con ello, la Confederación señala además que, en muchas ciudades europeas y americanas se han tomado medidas de limitación de estas unidades de alojamiento turístico debido al efecto directo en el resto de los hogares de alquiler.

Respuesta de los alojamientos turísticos

Madrid Aloja, asociación de propietarios de viviendas turísticas, ha defendido que los pisos turísticos tienen una leve incidencia en la subida del precio del alquiler, ya que solo representan en el caso de la capital de España un 0,7% del total de viviendas y en torno a un 4% de las que están en alquiler.

Así lo manifestó esta plataforma tras el comunicado de Cehat criticando los efectos negativos que genera el «desarrollo incontrolado» de las viviendas vacacionales y urgiendo al Gobierno a intervenir en su legislación. Frente a ello, Madrid Aloja aclara que ha sido la propia asociación la que de manera voluntaria presentó una batería de medidas al Ayuntamiento de Madrid proponiendo una regulación «justa» y no la prohibición que «busca el lobby hotelero interesado en apropiarse de esta parte del mercado».

Entre las medidas se incluía un censo de viviendas turísticas, con un sistema de plazas limitado para acotar el número de pisos y limitar al 40% las nuevas viviendas turísticas por edificio. Por su parte, Cehat subraya que a «la desnaturalización de los barrios y el éxodo al extrarradio de los habitantes» se suman últimamente los «inconvenientes que ocasionan los usuarios de estos alojamientos» por la «alteración del orden público y el problema del ruido» en las fiestas o botellones que allí se realizan.