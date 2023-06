Tu dinero podría estar en peligro: consulta aquí si tu pin está en la lista más peligrosa

El PIN de la tarjeta de crédito es uno de los datos más importantes de cuantos manejamos a lo largo de nuestra vida, un número que nos permitirá hacer pagos y operaciones con la tarjeta y que debe ser siempre secreto, de lo contrario cualquier otra persona podría utilizar la tarjeta y robar el dinero. Te contamos cuál es el PIN de la tarjeta que debes evitar para no perder tu dinero gracias a una lista que muestra los más utilizados… ¡toma nota!.

Cuidado al elegir el PIN de la tarjeta

El famosísimo PIN que utilizamos para hacer pagos y operaciones varias con la tarjeta es un código de cuatro dígitos que ofrece la posibilidad de elegir entre 10.000 combinaciones diferentes, por lo que hay que buscar la manera de optar por uno que sea difícil de adivinar para que cualquier ciberdelincuente no lo acierte y pueda desplumar la cuenta en menos de lo que canta un gallo. Lamentablemente, muchas personas recurren a códigos muy fáciles de recordar que son también muy fáciles de adivinar, lo que es un camino abierto para los delincuentes que se dedican al carding.

Grandes errores a la hora de elegir el pin de la tarjeta serían que los cuatro dígitos fueran el mismo número (7777), el año de nacimiento, una secuencia de dos decenas seguidas (1313) o números consecutivos (1234). Quien tiene un pin así acaba teniendo problemas de seguridad, tanto si es el pin de la tarjeta como de una aplicación, etc. En un estudio reciente se descubrió que casi el 11% de las contraseñas de Internet es el mismo código, ‘1234’. En cuanto al menos utilizado, resultó ser ‘8068’… aunque ahora que se sabe, no cometas el error de utilizarlo.

Es importante que tengas en cuenta cuáles son los 10 códigos PIN más utilizados para evitarlos:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Hasta el puesto número 22 de la lista de los más utilizados no aparece un código que parezca «normal», el ‘2580’. A la hora de elegir el pin de la tarjeta, evita patrones obvios como los que hemos comentado, es recomendable recurrir a combinaciones que no tienen ningún significado especial para ti, sin utilizar fechas, matrículas, direcciones, etc., que sea un número completamente al azar. Y, por supuesto, nunca compartas tu pin con nadie.