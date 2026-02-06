El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una página web con el nombre del presidente Trump. Se trata del portal TrumpRx.gov y tiene el objetivo de ofrecer a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios «más bajos del mundo».

Esta iniciativa ha sido anunciada por Donald Trump, y se produce a raíz de la firma de una serie de acuerdos con más de una de decena de farmacéuticas, incluidas Pfizer, AstraZeneca y Novo Nordisk, para incluir algunos de sus medicamentos en TrumpRx con grandes descuentos.

En concreto, este proyecto ofrece hasta 40 de los fármacos «de marca más populares» con receta a precios reducidos. Entre estos fármacos destaca el Ozempic, que está indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pese a que se ha popularizado entre personas sanas que quieran bajar de peso, y que en este caso pasa de 1.028 a 350 dólares (de 871 a 296 euros), según la informativa difundida por el Gobierno de Donald Trump.

Medicamentos más baratos en la web de Donald Trump

No obstante, no es el único medicamento popular que se encuentra en esta web a precios reducidos. Así, una unidad de Gonal-F, un medicamento común utilizado en el proceso de fertilización in vitro (FIV), se ofrece en TrumpRx a 252 dólares (213 euros), un 83% más barato que su precio habitual, según recoge la cadena CBS.

Hay que recordar que durante su campaña electoral, Trump se comprometió a garantizar que los tratamientos de fertilidad estuvieran totalmente cubiertos, ya sea por seguros privados o por el Gobierno.

Donal Trump, que ha presentado el portal en un evento en la sede presidencial en Washington, también ha afirmado que se trata de «una de las iniciativas de salud más transformadoras de todos los tiempos». «Nunca ha habido nada igual», ha asegurado.

«La gente va a ⁠ahorrar mucho dinero y estará sana»

El Gobierno de EEUU destaca que gracias a esta plataforma se reducirán los precios entre 149 y 350 dólares de media al mes para los estadounidenses. «La gente va a ⁠ahorrar mucho dinero y estará sana», aseguró el líder republicano.

16 de los mayores fabricantes de medicamentos del mundo han llegado a acuerdos con la Administración Trump para reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses a cambio de exenciones de los aranceles estadounidenses.

De esta forma, se reducirán los precios para el programa Medicaid del Gobierno y, a través de TrumpRx, para los consumidores que pagan en efectivo. La iniciativa busca eliminar intermediarios en la cadena de distribución.

Trumprx está configurado como un facilitador que dirige a los pacientes a la página de venta directa al consumidor de los fabricantes de medicamentos, donde pueden realizar sus compras. También pone a disposición de los usuarios cupones para su uso en farmacias.