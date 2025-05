El día del apagón fue uno de los más difíciles, sobre todo para el sector ferroviario. Sin embargo, algunas compañías estaban peor preparadas que otras ante este tipo de acontecimientos. Este es el caso de Iryo, ya que desde el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) denuncian «caos» y «mala gestión» por parte de la compañía de trenes low cost durante el día del apagón, además de la «falta de formación» que se había ofrecido a los empleados antes de que ocurrieran estos hechos.

Por otro lado, desde el sindicato Alferro también se denuncia la discriminación que sufre el personal de cabina de Iryo, debido a que aseguran que «todos los empleados de la compañía cuentan con un seguro médico, menos ellos».

«Durante el día del apagón hubo muy mala gestión hacia los compañeros y los clientes, como que no sabían donde estaban los trenes, incluso después de que volviera la luz. Sin embargo, lo peor y lo que más nos preocupaba era la seguridad», indican desde el sindicato.

Uno de los mayores problemas es la falta de formación que se le ofrece a los empleados. «Los trabajadores tuvieron que evacuar sin un mínimo de formación. Por ejemplo, el 90% no ha recibido formación de cómo usar las escaleras desplegables de evacuación, que además no puede manejar una persona sola», explican.

La falta de personal en Iryo

Así, otra de las reivindicaciones es la falta de personal, ya que como aseguran, «se ha pasado de llevar 4 tripulantes de cabina en viajes con 400 personas, a tan sólo contar con dos o una sola persona».

«Llevamos varias reuniones desde el año pasado advirtiéndole a Iryo de que no han realizado formaciones, aparte de un examen que hacen de forma anual, que es sólo pasar unas diapositivas. Además, si se propone algún ejercicio práctico se suele hacer con voluntarios, cuando debería ser algo obligatorio y de forma más habitual, o que refleje situaciones de evacuación que no sean con el tren parado en una estación», exponen.

Otras de las quejas en cuanto a seguridad tiene que ver con que «los extintores no están colocados de forma adecuada porque se encuentran en el suelo y los pueden tapar las maletas». No obstante, uno de los datos que más llama la atención es que «hasta ahora la compañía Iryo no contaba con desfibriladores en sus trenes, ya que acaban de incorporarlos hace un par de días».

«En otras compañías de trenes tenían un plan de contingencia, una preparación ante una situación como el apagón. Además de que se les ofreció atención psicológica, mientras que a nosotros nos informaron 10 días después de que había un gabinete de psicólogos a nuestra disposición», defienden.

Discriminación con el seguro médico

Como indica un comunicado emitido por el sindicato Alferro, también se les da seguro médico a unos trabajadores y a otros no. «Mientras el resto de la plantilla de Iryo disfruta de un seguro médico privado contratado por la empresa, Iryo no incluyó a parte de los empleados (la tripulación de cabina) en él, lo que hace que este colectivo se sienta discriminado y menospreciado por la empresa, a pesar de ser una parte fundamental en el sector».