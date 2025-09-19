Todos los nutricionistas recomiendan este chocolate de Lidl: es puro placer y no engorda

Cada vez se escucha más entre los nutricionistas algo que antes parecía un mito: el chocolate negro bueno no engorda. Al contrario, tiene beneficios reales si se elige bien. La clave está en mirar el porcentaje de cacao y olvidarse de las tabletas cargadas de azúcar y grasas raras. En Lidl lo tienen claro y por eso han apostado por su gama premium J.D. Gross. Y dentro de esa familia de chocolates hay una tableta que se ha hecho un hueco en todas las cestas: la de 85 % de cacao, que además tiene un precio difícil de creer, solo 1,29 euros la de 125 gramos.

Lo curioso es que este chocolate gusta tanto a la gente de a pie como a los expertos. Tiene carácter, es intenso, pero no llega a ser tan amargo como el 95 %. Eso lo convierte en el punto justo para quienes quieren notar el cacao de verdad sin que resulte demasiado fuerte. Y como lleva muy poco azúcar, mantiene las propiedades buenas del grano: antioxidantes, minerales, energía limpia. Dicho de otra manera, este chocolate es un placer que también suma en salud. El secreto de su éxito no está sólo en el precio, aunque ayuda mucho. Está en que el 85 % es ese término medio que conquista a casi todos. El 70 % se queda un poco corto para los que buscan intensidad y el 95 % puede ser demasiado para muchos. Así que este se queda en el lugar perfecto ya que no es ni flojo ni excesivo. Y por eso no sorprende que sea el más vendido de toda la gama de chocolate de Lidl, el que la gente compra sin dudar y del que te ofrecemos ahora todos los detalles.

Todos los nutricionistas recomiendan este chocolate de Lidl

El chocolate 85 % de cacao se ha convertido en la tableta más buscada dentro de la zona gourmet de Lidl. Viene de granos de Ecuador y lo que engancha es su carácter: firme, con un sabor potente pero equilibrado. No hace falta comer media tableta para disfrutarlo, con un par de onzas ya quedas más que satisfecho, y esa es otra de las razones por las que muchos lo tienen como su capricho controlado.

Los expertos en nutrición también destacan que apenas lleva azúcar y que no entra en la categoría de los ultraprocesados que solemos encontrar en otros chocolates del mercado. Aquí se mantiene lo bueno del cacao: fibra, minerales como el magnesio o el hierro y antioxidantes que cuidan el corazón y hasta ayudan a mejorar el estado de ánimo. Dicho en claro, es de esos productos que desmontan la idea de que el chocolate siempre engorda o es un placer prohibido.

También recomendable el chocolate con 95 % de cacao

Aunque el 85 % es el más popular, Lidl ha querido ir más allá con su tableta de 95 % de cacao, una de las incorporaciones más recientes a la gama. Es la opción favorita de los paladares más exigentes y de quienes buscan una experiencia casi pura de cacao. Eso sí, su sabor es más intenso y amargo, por lo que suele ser menos accesible para el consumidor medio.

Este chocolate representa el extremo de la pureza, con aún menos azúcares que el 85 %, y un perfil nutricional excelente. Sin embargo, no todos están preparados para su fuerza. Por eso, muchos lo prueban como un complemento, pero terminan volviendo al 85 %, que ofrece un disfrute más versátil.

Un viaje por sabores y texturas

La gama J.D. Gross no se limita a los porcentajes de cacao. Lidl también ha pensado en quienes disfrutan de combinaciones originales. Están las tabletas con pistachos o con almendras y naranja, que aportan un contraste crujiente y aromático. Para los que buscan un toque atrevido, existe la versión con chile y malagueta, que deja un ligero picor en boca.

También destacan las opciones con frutas, como frambuesa o fresa, que aportan frescura y acidez. Y para quienes prefieren un punto más dulce, el caramelo con 70 % de cacao logra un equilibrio perfecto entre lo goloso y lo saludable. Todas estas variedades permiten salir de la rutina y convertir cada tableta en una experiencia distinta.

En conclusión, el éxito de esta gama de chocolates no se entiende sólo por el sabor. Lo que más atrae a los consumidores es que se trata de un placer que no genera culpa. Una onza de J.D. Gross 85 % después de comer, con un café o como snack de media tarde, es suficiente para disfrutar sin sobrecargar el cuerpo de azúcares vacíos.

A diferencia de los chocolates industriales tradicionales, este aporta nutrientes reales y ayuda a mantener la saciedad. Por eso, cada vez más nutricionistas lo incluyen como ejemplo de un capricho saludable dentro de una dieta equilibrada. Y si a todo esto le sumamos que una tableta premium cuesta apenas 1,29 euros, queda claro por qué Lidl ha conseguido situar este chocolate como uno de los favoritos del mercado.